AfD-Antrag belustigt Fraktionen

Unions-Fraktionschef Volker Kauder richtet klare Worte an die SPD. Außerdem spricht er im Interview über seinen Rivalen Jens Spahn und die AfD im Bundestag.

Große Koalition

Union setzt SPD unter Druck - Kauder richtet klare Worte an Scholz

Dass die SPD das Finanzministerium bekommen soll, bereitet vielen in der Union Sorgen. Volker Kauder will Olaf Scholz "zur Not im Parlament einbremsen".