AfD scheitert mit Klage gegen Merkels Flüchtlingspolitik in Karlsruhe

Knapp 100 Tage vor Austritt

Britisches Kabinett berät über Brexit ohne Abkommen

Eigentlich hat Theresa May keine Zeit zu verlieren. Denn schon in dreieinhalb Monaten soll das Land die EU verlassen. Doch die Premierministerin will ihr Abkommen für den EU-Austritt in die Weihnachtsferien retten - zum Ärger nicht nur der Opposition.