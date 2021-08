Deutschland will 10.000 Menschen aus Afghanistan ausfliegen - dramatische Szenen an Flughafen

Nach dem Abzug der internationalen Truppen übernehmen die Taliban die Macht in Afghanistan. Die Evakuierung deutscher Staatsbürger läuft bereits. Alle Entwicklungen im Live-Blog.

„Flieht nicht“, riefen in Asadabad in der Provinz Kunar wütende Einwohner den Soldaten zu – und bewarfen sie mit Steinen. Die afghanischen Truppen hatten vor dem Einmarsch der Taliban mit ihren Gewehren nur ein paar Mal in die Luft geschossen und waren dann geflohen. In der Stadt Ghazni überreichte der Gouverneur einen Blumenstrauß an die Aufständischen – und räumte sein Büro. Binnen weniger Tage ist ganz Afghanistan praktisch kampflos an die Taliban gefallen. In vielen Landesteilen ergab sich die über fast zwei Jahrzehnte mit Milliarden US-Dollar finanzierte und am Leben gehaltene Armee den Aufständischen ohne Gegenwehr. Erst Panik, dann Geisterstille – die Hauptstadt Kabul erlebte einen Tag wie auf der Achterbahn. Nur wenige Stunden nach der Flucht des afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani haben Kämpfer der militant-islamistischen Taliban den Präsidentenpalast in der Hauptstadt eingenommen. Umgeben von Bewaffneten wandten sich Führer der Gruppe an Journalisten, wie am Sonntagabend auf Fernsehbildern zu sehen war. Am Hindukusch beginnt eine neue, ungewisse Zukunft.

Afghanistan: Im Präsidentenpalast in Kabul geht es um eine Übergangsregierung

Friedlich soll alles zugehen, versicherten die Islamisten am Sonntag immer wieder. Sogar Ausländer wurden aufgefordert, entweder das Land zu verlassen oder sich demnächst in einem Büro der Taliban zu registrieren. Im Präsidentenpalast verhandelten laut dem Sender Al Arabya Vertreter der Taliban über eine Übergangsregierung. „Solange, bis der Übergangsprozess abgeschlossen ist, liegt die Verantwortung für die Sicherheit von Kabul bei der anderen Seite“, schrieb ein Sprecher der Taliban auf Twitter und verbreitete damit den Eindruck von Ordnung und Normalität. Doch es gibt wenig Zweifel, dass die Formation einer Übergangsregierung einer Kapitulation der afghanischen Regierung gleichkommt.

Vom Gelände der US-Botschaft stieg Rauch auf, weil offenbar wichtige Dokumente in letzter Minute verbrannt wurden. Helikopter flogen Diplomaten zum Flughafen aus. Die Botschaft Russlands erklärte, ein Abzug ihrer Mitarbeiter sei nicht geplant. Die Taliban hätten zugesichert, dass ihre diplomatische Vertretung geschützt sei.

Lesen Sie dazu auch

Taliban vor Kabuls Toren: Erst herrschte Panik, dann gespenstische Stille

Ungläubig hatten die USA und der Westen verfolgt, wie Provinzen und Städte Afghanistans nacheinander wie Dominosteine fielen. Bis zum Sonntagmorgen lag die bange Frage in der Luft, ob die Taliban Kabul mit Gewalt einnehmen wollten. Blutige Straßenkämpfe in der Vier-Millionen-Stadt hätten wohl zu einer humanitären Katastrophe geführt.

Die Nachricht, dass die Taliban vor den Toren Kabuls stehen, hatte zuerst für Panik und ein Verkehrschaos gesorgt. Viele Menschen eilten nach Hause, um Dokumente zu vernichten – aus Sorge, sie könnten ihnen Nachteile bei den Taliban einbringen. Andere versuchten, ihre Ersparnisse an Bankschaltern zu holen. Vor einem Brautkleidergeschäft, wo glückliche Frauengesichter von Plakaten lächelten, tünchten Arbeiter alles weiß. Derweil verließen inhaftierte Taliban-Kämpfer frohen Mutes das Zentralgefängnis, nachdem ihnen Wächter die Türen geöffnet hatten. Dann wird es gespenstisch still in der Stadt.

Zurücktreten wollte er nicht: Präsident Ashraf Ghani floh vor den Taliban

Präsident Ashraf Ghani hatte sich noch am Samstag geweigert zurückzutreten, inzwischen hat er das Land verlassen. Dem 72-jährigen Ökonomen – 2014 erstmals zum Präsidenten gewählt – war es nicht gelungen, seine Anti-Taliban-Koalition aus Milizenführern und Regionalfürsten zusammenzuhalten – in einem Land, in dem Stammeszugehörigkeiten und regionale Loyalitäten die entscheidende Rolle spielen. Mit eigenwilligen Personalentscheidungen hatte Ghani die Sympathien verspielt. Hingegen konnten die Taliban – ebenfalls ein lockerer Zusammenschluss lokaler Kommandanten mit unterschiedlichsten Interessen – ihre Leute bei der Stange halten.

Präsident Aschraf Ghani hat sich ins Ausland abgesetzt. Foto: Rahmat Gul, dpa (Archivbild)

So siegte am Ende der Opportunismus. Die 300.000 Mann starke Armee machte von Beginn der Taliban-Offensive an keine Anstalten zur Gegenwehr. Sie ergab sich lieber kampflos, als für die Regierung zu kämpfen. Widerstand schworen alleine jene alten Milizenführer, die in den 1980er und 1990er Jahren gegen die Taliban ins Feld gezogen waren – bis auch ihre Front bröckelte.

Evakuierung: Bundeswehrmaschinen starten in der Nacht zu Montag nach Kabul

Die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Kabul hat in der Nacht zum Montag begonnen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur landeten 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem US-Flugzeug in Doha im Golfemirat Katar. An Bord der Maschine waren auch vier Angehörige der Schweizer Vertretung in Afghanistan.

Die Bundesregierung hatte angesichts der dramatischen Lage am Freitag entschieden, das Botschaftspersonal auf ein Minimum zu reduzieren. Am Sonntag wurden alle Mitarbeiter zum Flughafen gebracht, der von tausenden US-Soldaten abgesichert wird.

Hubschrauber flogen Diplomaten der US-Botschaft aus Kabul aus. Foto: Rahmat Gul, dpa

Der erste Evakuierungsflug wurde mit einer US-Maschine absolviert, da die Bundeswehr erst in der Nacht zu Montag Transportmaschinen vom Typ A400M vom niedersächsischen Wunstorf aus nach Kabul losschicken wollte. Sie sollen in den nächsten Tagen zentraler Bestandteil einer "Luftbrücke" sein, über die neben den Botschaftsmitarbeitern auch andere deutsche Staatsbürger sowie Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder Bundesministerien in Afghanistan gearbeitet haben oder noch arbeiten, nach Deutschland gebracht werden sollen.

Außenminister Maas: "Umstände der Ausreise aus Kabul sind schwer vorherzusehen"

Außenminister Heiko Maas hatte zuvor angekündigt, dass die Militärmaschinen die Menschen zunächst von Kabul aus in ein Nachbarland bringen sollen. "Für den anschließenden Transport von da nach Deutschland stellen wir auch zivile Flugzeuge zur Verfügung." Ein "operatives Kernteam" der Botschaft wird Maas zufolge in Kabul am militärisch gesicherten Teil des Flughafens bleiben, um die Arbeitsfähigkeit der Botschaft zu erhalten und um die weiteren Evakuierungsmaßnahmen mitbegleiten zu können.

"Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen", sagte Maas. "Die Umstände, unter denen das stattfinden kann, sind aber derzeit schwer vorherzusehen." Deshalb stehe die Bundesregierung auch in einem engen Austausch mit den USA und anderen internationalen Partnern. "Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns bei den Evakuierungsmaßnahmen in den kommenden Tagen gegenseitig und wechselseitig unterstützen werden."

Welche Richtung wird Afghanistan nun einschlagen? Das Schreckensregime der Taliban in den 1990er Jahren ist für viele noch in traumatischer Erinnerung. Frauen und Mädchen wurden damals ins Haus verbannt, Musik und Tanz verboten und Gegner des Regimes umgebracht. Öffentliche Hinrichtungen gehörten zum Alltag. Mit dem Abzug der USA und der Nato vom Hindukusch dürften es nun andere regionale Mächte, etwa China und Russland, sein, die Einfluss auf Afghanistan ausüben werden. (Agnes Tandler mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.