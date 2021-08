Taliban in Afghanistan: USA verstärken Truppen, um Bürger aus dem Land zu holen

Plus Die rasante Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist auch für Joe Biden eine Schmach. Er muss zusätzliche Soldaten schicken, um Amerikaner aus dem Land holen zu können.

Ganz offensichtlich mochte Joe Biden keine Fragen gestellt bekommen. Mit mehr als zweistündiger Verspätung hatte er im East Room des Weißen Hauses seinen Plan zur Senkung der Arzneimittelpreise vorgetragen, der an diesem Tag die meisten Zuhörer nur mäßig interessierte. Kaum war der Text vom Teleprompter abgelesen, schritt der Präsident entschlossen zur Tür. „Ist Afghanistan verloren?“, rief ihm ein Journalist hinterher. Eine Antwort bekam er nicht.