Tausende Menschen fliehen vor der Taliban in Richtung Westen

Nach dem westlichem Truppenrückzug fliehen immer mehr Menschen vor den Taliban – erst ins Nachbarland Iran und dann in die Türkei. Migrationsexperten rechnen mit einer neuen Welle nach Europa.

Ein Flüchtlingstreck zieht an der iranischen Grenze der Türkei nach Westen: Das neueste Video des türkischen Lokaljournalisten Rusen Takva zeigt mehr als tausend Menschen, die hintereinander auf einem schmalen Weg durch das Vorgebirge marschieren. Seit Wochen geht das so, hat Takva beobachtet. „Allein am letzten Wochenende kamen tausend Flüchtlinge pro Nacht an“, sagte er unserer Redaktion in Istanbul. Der Ansturm ist eine Folge des Konflikts im rund 2000 Kilometer entfernten Afghanistan. Die Menschen fliehen aus dem zentralasiatischen Land, weil sie nach dem Rückzug der westlichen Truppen und dem neuen Machtgewinn der radikal-islamischen Taliban um ihr Leben fürchten. Experten sehen eine neue Flüchtlingskrise auf die Türkei und Europa zukommen.

Die neue Fluchtwelle geht auf die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden zurück, die Truppen bis spätestens September abzuziehen. Drei Monate nach Bidens Befehl ist der Rückzug der westlichen Soldaten fast abgeschlossen; die Bundeswehr hat ihr Kontingent nach Hause geholt. Zugleich bringen die Taliban immer mehr Gebiete unter ihre Kontrolle. Viele Afghanen suchen außerhalb des Landes Schutz.

Migrationsexperten schätzen die Zahl der Migranten höher

Im Nachbarland Iran zählen die Behörden offiziell rund 780.000 Afghanen, doch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR schätzt, dass sich dort weitere zwei Millionen ohne gültige Papiere aufhalten. Wegen der Wirtschaftskrise im Iran wollen viele weiter: in die Türkei oder nach Europa. Das UNHCR zählt bereits 116.000 Afghanen in der Türkei, doch Murat Erdogan, Migrationsexperte an der Türkisch-Deutschen Universität in Istanbul, sieht die tatsächliche Zahl bei 500.000.

Jetzt kommen wegen des Truppenabzugs und dem Ende vieler Corona-Beschränkungen neue Flüchtlinge hinzu, sagen Beobachter. Die Regierung in Ankara erklärte dagegen, von einem Ansturm an der iranischen Grenze könne keine Rede sein. Außerdem sei die Grenze streckenweise mit einer Mauer gesichert. Fachleute bezweifeln, dass das in der gebirgigen Grenzgegend helfen wird. In den nächsten Monaten könnte die Zahl der Afghanen in der Türkei auf eine Million steigen, sagt Migrationsforscher Erdogan. Schätzungsweise zehn Prozent könnten versuchen, von der Türkei aus weiter in die EU und andere westliche Länder zu kommen.

Lesen Sie dazu auch

Derzeit machten sich vor allem gebildete Afghanen aus den Städten aus Furcht vor den Taliban auf den Weg nach Westen, sagte Metin Corabatir, Leiter des türkischen Zentrums für Migrationsforschung, gegenüber der Zeitung Hürriyet. Unter den Flüchtlingen seien viele Beamte, Studenten und Gutverdienende. Zudem arbeiten viele Afghanen in der Türkei in der Landwirtschaft und fallen weniger auf als die 3,6 Millionen Syrer in der Türkei, die vor allem in den Großstädten leben.

Afghanen in der Türkei können wieder abgeschoben werden

Anders als die Syrer genießen Afghanen in der Türkei keinen Abschiebeschutz: Zehntausende wurden schon zurückgeschickt. Viele Flüchtlinge wollen daher so schnell wie möglich weiterreisen. Als die türkische Regierung im Frühjahr 2020 kurzzeitig die Landgrenze nach Griechenland öffnete, strömten weit mehr Afghanen als Syrer an die Grenze. Laut UNHCR kommt derzeit fast jeder zweite Flüchtling, der auf einer griechischen Ägäis-Insel eintrifft, aus Afghanistan.

Die Flucht ist lebensgefährlich. Bei einem Verkehrsunfall vor einigen Tagen starben zwölf Menschen, die in einem überladenen Minibus an der iranischen Grenze in die Türkei unterwegs waren. Die meisten Opfer seien Afghanen gewesen, sagte der Journalist Takva.

In Deutschland und Europa stellen die Afghanen schon heute die zweitstärkste Flüchtlingsgruppe hinter den Syrern. 2020 beantragten rund 8000 Afghanen in der Bundesrepublik Asyl; das war etwa ein Fünftel aller afghanischen Antragsteller in der EU insgesamt.

Auch Europa muss sich wieder auf mehr Flüchtlinge einstellen

Künftig werden sich die Europäer auf noch mehr Flüchtlinge einstellen müssen, sagen Experten wie Erdogan. Er plädiert deshalb dafür, die geplante Neufassung des türkisch-europäischen Flüchtlingsabkommens von 2016 auf Gruppen wie die Afghanen auszuweiten. Bisher gilt die Vereinbarung nur für Syrer.

Derzeit wird über eine Fortschreibung des Abkommens verhandelt. Unter dem Vertrag verpflichtet sich die Türkei, Flüchtlinge an der Überfahrt nach Griechenland zu hindern, und erhält im Gegenzug finanzielle Hilfe aus Europa. In den vergangenen fünf Jahren hatte die EU insgesamt sechs Milliarden Euro an Ankara gezahlt.