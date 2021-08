Wie Angela Merkel Afrika ein bisschen besser gemacht hat

Kanzlerin Merkel hat den "Compact with Africa" ins Leben gerufen. Der Dank der Menschen auf dem Kontinent wird ihre Amtszeit überdauern.

Es wird in diesen letzten Wochen der Amtszeit von Angela Merkel oft gefragt, was die Kanzlerin Bleibendes geschaffen hat. Die Antworten fallen unterschiedlich aus, aber selbst viele Kritikerinnen kommen nicht umhin, beim Thema Afrika den Daumen zu heben. Die CDU-Politikerin hat mehr als zwei Dutzend große Afrika-Reisen absolviert, in ihrer Regierungszeit veränderte sich die Einstellung zu Afrika. Mit Merkel ist aus der „Entwicklungshilfe“ eine Entwicklungszusammenarbeit geworden. Deutschland verhandelt jetzt auf Augenhöhe mit Afrika. Man spricht mit den Afrikanern, nicht über sie. Einer der Meilensteine ist der „Compact with Africa“ (CwA), den Merkel 2017 während der deutschen G20-Präsidentschaft auf den Weg brachte und zu dem in Berlin nun eine weitere Konferenz abgehalten wurde.

Ziel des CwA ist es, die Bedingungen für private Investitionen und Beschäftigung in Afrika gemeinsam mit den Ländern vor Ort zu verbessern. Dabei geht es um Geld, um sehr viel Geld. Das wird zwar von der Politik meist anders verkauft, da ist zum Beispiel von Chancen die Rede, von Hilfe, von Aufbau. Aber am Ende sollen sich die Investitionen in Afrika auszahlen. Was in diesem Fall nicht verwerflich scheint. Denn so riesig der Kontinent mit seinen 54 Staaten, mehr als einer Milliarde Menschen und 2000 Sprachen ist, so vielfältig sind auch die Probleme, mit denen sich etwa deutsche Unternehmen auseinandersetzen müssen, wenn sie dort Geschäfte machen wollen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßt Felix Tshisekedi Tshilombo, Präsident der Demokratischen Republik Kongo, beim "G20 Compact with Africa" Treffen. Foto: Michele Tantussi, Reuters, dpa

Rekordinvestitionen in Afrika

Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft würdigte anlässlich der Konferenz in Berlin, Merkel habe mit dem CwA einen Paradigmenwechsel in der Entwicklungspolitik eingeleitet und den Blick vor allem auf die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas gelenkt. Das habe vor der Corona-Krise 2018 und 2019 zu Rekordinvestitionen deutscher Unternehmen in Afrika geführt. Dazu hätten auch die verbesserten Rahmenbedingungen für deutsche Afrikaengagements beigetragen, etwa die Erleichterungen bei Hermesbürgschaften, Investitionsgarantien oder der Finanzierung mittelständischer Projekte. Und auch für die Zeit nach der Pandemie gebe es „Grund zu Optimismus“, sagte der Vorsitzende des Afrika-Vereins, Stefan Liebing. So profitiere besonders Nordafrika von der Diversifizierung von Lieferketten. Die Herstellung von grünem Wasserstoff für Europa habe das Potential, wirtschaftliches Engagement in Afrika zu beschleunigen.

Kanzlerin Merkel zog ein ähnlich positives Fazit. In den meisten Compact-Ländern habe sich das Geschäftsumfeld durch Reformen verbessert, erklärte sie. Im Vergleich zu Gesamtafrika gab es demnach überdurchschnittlich viele Investitionen auch deutscher Unternehmen. Außerdem hätten die Compact-Länder 2020 immerhin ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 0,1 Prozent erzielen könne, während die anderen afrikanischen Volkswirtschaften Wachstumseinbrüche verkraften mussten. „Daran lässt sich ablesen, dass sich die Reformen der Compact-Länder bezahlt machen“, sagte Merkel. Für 2021 rechnen Experten für die Compact-Länder, auf Subsahara-Afrika bezogen, mit einem Wirtschaftswachstum von 4,6 Prozent. Das ist ein gutes Stück höher als im Durchschnitt für diese Region.

Afrika will Impfstoffe gegen Corona

Eine zentrale Rolle in der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung des Kontinents wird, das wurde bei einer Pressekonferenz Merkels mit dem südafrikanischen Staatspräsidenten Cyril Ramaphosa und dem Vorsitzenden der Afrikanische Union, Félix Tshisekedi Tshilombo, ein ums andere Mal deutlich, die Produktion von Impfstoffen und Medikamenten gegen Corona spielen. Die afrikanischen Länder fühlen sich benachteiligt, so seien nur zwei Prozent der Menschen dort geimpft, sagte Ramaphosa. Zusammen mit Tshilombo forderte er eine temporäre Aufhebung des Schutzes des geistigen Eigentums, damit afrikanische Länder selbst Impfstoffe produzieren können und nicht mehr von anderen Staaten abhängig sind. Ein heikles Thema. Deutschland etwa lehnt das ab, stützt aber grundsätzlich die Herstellung von Impfstoffen auf dem Kontinent.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) genießt in Afrika großen Respekt. Auf ihren zahlreichen Reisen wurde das immer deutlich. Foto: Michael Kappeler, dpa

Dem CwA gehören mit Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien zwölf afrikanische Staaten an. Als Triebfeder betätigte sich neben Merkel auch Entwicklungsminister Gerd Müller, das Fazit des CSU-Politikers bisher ist positiv. Man sei zufrieden, wie sich „einzelne Instrumente entwickelt haben, zum Beispiel der Entwicklungsinvestitionsfonds oder auch unser Engagement, eine Impfstoffproduktion in Afrika aufzubauen“, sagte ein Ministeriumssprecher.

Staatspräsident: "Wir werden Sie sehr vermissen"

Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft sieht allerdings neben Licht auch Schatten. So wurden seit Beginn der CwA-Initiative durch deutsche Unternehmen zwar mehr als 60 neue Investitionsvorhaben realisiert. Allein diejenigen Vorhaben, die mithilfe des deutschen Entwicklungsinvestitionsfonds finanziert wurden, realisierten demnach mehr als 9.000 Arbeitsplätze in Afrika. Doch zum Ausgleich des Bevölkerungswachstums sind nach Berechnungen des Afrika-Vereins rund 20 Millionen neue Jobs pro Jahr notwendig. „Das zeigt, dass wir noch viel zu klein denken. Die Richtung stimmt, aber wir müssen eigentlich zehnfach so viel tun wie heute“, meinte Liebing. Die neue Bundesregierung müsse daher vor allem Wagniskapital bereitstellen und Entwicklungsmittel für Garantien zur Absicherung unternehmerischer Projekte nutzen.

Damit wird sich die nächste Regierung beschäftigen müssen. Für die Kanzlerin Angela Merkel ist bekanntlich bald Schluss, die Dankbarkeit der Afrikanerinnen und Afrikaner hingegen überdauert ihre Amtszeit. Es war an Staatspräsident Ramaphosa, Merkel im „Namen des gesamten afrikanischen Kontinents“ zu danken. „Sie haben sich immer eingesetzt für den afrikanischen Kontinent“, lobte er. Merkels Beitrag dazu geführt, „dass Afrika besser geworden ist“ und gestärkt worden sei. „Wir werden Sie“, sagte der Staatspräsident, „sehr vermissen“.