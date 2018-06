17:57 Uhr

Alexander Gauland geht baden – nun ermittelt der Staatsschutz Politik

Während der AfD-Chef in einem Potsdamer See schwimmt, entwendet ein Unbekannter am Ufer seine Kleidung. Hat die Tat einen politischen Hintergrund?

Kalte Dusche für Alexander Gauland: Der AfD-Politiker ist Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Der 77-Jährige badete gerade in der Nähe seines Wohnhauses im Heiligen See in Potsdam, als ein Unbekannter seine am Ufer liegende Kleidung entwendete. Zeugen berichten, der Dieb habe „Nazis brauchen keinen Badespaß!“ gerufen und sei daraufhin verschwunden.

Gauland hatte Hitler und die Nazis als "Vogelschiss" bezeichnet

Gauland hatte zuletzt mit der Verharmlosung der NS-Zeit Schlagzeilen gemacht. „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“, sagte er bei einer Veranstaltung der AfD-Jugend. Seitdem steht er auch parteiintern unter Druck.

Da nicht auszuschließen ist, dass der Klamottenklau einen politischen Hintergrund hat, ermittelt nun der Staatsschutz. Das bestätigte eine Polizeisprecherin der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Als Gauland ans Ufer kam, war die Polizei offenbar schon da. Badegäste hatten den Diebstahl bemerkt und gemeldet. Das Foto einer Passantin zeigt den Politiker in Begleitung eines Polizisten, wie er, nur mit einer Badehose und Schuhen bekleidet, den Tatort verlässt. (AZ)

