vor 16 Min.

Als Junge geboren: Rachel Levine ist US-Vize-Gesundheitsministerin

Rachel Levine ist als Junge geboren und nun Amerikas neue Vize-Gesundheitsministerin - der höchste Posten, den eine Transperson in der US-Politik innehatte.

Von Piet Bosse

Im Senat haben 52 Senatoren, darunter auch zwei Republikaner, Rachel Levine gerade erst als stellvertretene US-Gesundheitsministerin bestätigt. Damit steht die 63-Jährige jetzt im höchsten politischen Amt, das bisher eine Transperson innehatte. Das Weiße Haus sprach von einem „Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte“.

Rachel Levine wurde als Richard Levine in der Kleinstadt Wakefield im Bundesstaat Massachusetts geboren. Sie wuchs in einer konservativ-jüdischen Familie auf und besuchte eine hebräische Schule sowie später eine Highschool im nahe gelegenen Belmont. Schon damals fühlte Richard sich eher als Mädchen und hatte Schwierigkeiten, sich anzupassen. Um nicht aufzufallen, spielte er im Footballteam der Highschool.

US-Vize-Gesundheitsministerin Rachel Levine ist transsexuell - für sie war das aber nie ein Thema

Ihre Ausbildung führte die spätere Rachel Levine unter anderem an die Elite-Universität Harvard, ehe sie sich in New York auf Kinder- und Jugendmedizin spezialisierte. 1993 zog sie nach Pennsylvania, wo sie noch immer als Professorin für Kinderheilkunde und Psychiatrie arbeitet. Bis zu ihrer Scheidung 2013 war Levine mit Martha Preaslee Levine verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Seit 2011 lebt Levine als Frau. Die Geschlechtsumwandlung stand ihrer Karriere nicht im Weg: 2015 wurde Rachel Levine Sanitätsinspekteurin von Pennsylvania, 2018 stieg sie zur Gesundheitsministerin auf, das Amt hielt sie bis vor kurzem inne.

Jetzt ist sie stellvertretende Gesundheitsministerin und hat den Ruf, sich vor allem mit Corona, HIV und Hepatitis gut auszukennen. Ihre sexuelle Identität machte sie in ihrer Politik-Karriere, anders als ihre politischen Gegner, nie zu einem großen Thema. In einer Radiosendung, in der sie im Mai 2020 über das Coronavirus sprach, redete sie der Moderator konsequent als Mann an. In einer Senatssitzung verglich ein Senator die Operation zur Geschlechtsangleichung gar mit den Genitalverstümmelungen in Afrika.

USA: Vize-Gesundheitsministerin engagiert sich für die Rechte sexueller Minderheiten

Um so etwas künftig zu verhindern, engagiert Rachel Levine sich in der Organisation „Equality Pennsylvania“, die sich für die Rechte von sexuellen Minderheiten einsetzt. Auch in ihrem Glauben durchlebte sie einen Wandel: Als Kind einer konservativem jüdischen Familie sieht sie sich heute als Reformjüdin, das ist eine offenere liberalere Strömung im Judentum. Diese Bewegung stünde ihr offener gegenüber, sagt sie selbst.

Raffi Freedman-Gurspan, die während der Amtszeit Barack Obamas als erste Transgender-Person im Weißen Haus arbeitete, sieht in der Berufung Levines eine wichtige Botschaft für junge Menschen und Kinder, die trans oder nicht binär identifizierten Geschlechts sind und sich fragen, was sie später werden können. Levine selbst wählte ähnliche Worte nach ihrer Bestätigung im Senat, als sie jungen Transpersonen versprach, sich für sie einzusetzen: „Ich kann euch sagen, dass es in Amerika und in der Regierung einen Platz für euch gibt.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen