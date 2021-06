Altenhilfe

Am Ende bleiben 120 Euro Taschengeld: Warum ist ein Platz im Pflegeheim so teuer?

Plus Viele arbeiten ihr Leben lang und sind im Alter trotzdem auf staatliche Fürsorge angewiesen. Wieso kostet ein Heimplatz so viel, dass eine Familie davon leben könnte?

Von Markus Bär

Heinz Barisch ist besorgt und verärgert. Und das nicht erst seit gestern. Der 88-Jährige wohnt mit seiner pflegebedürftigen Frau im eigenen Haus in Bobingen im Landkreis Augsburg. Noch. Denn ihm selbst geht es gesundheitlich nicht sehr gut, er ist gefäßkrank. Und er sorgt sich, was werden soll, wenn seine Frau oder er oder gar alle beide in ein Pflegeheim übersiedeln müssen. Denn für eine Pflege beispielsweise mit dem mittleren Schweregrad drei stellt ein Heim hierzulande etwa 3500 bis 4000 Euro in Rechnung. Wovon die Pflegekasse zwar 1262 Euro zuschießt. Aber der Rest muss von den Betreffenden selbst gestemmt werden.

