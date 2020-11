vor 19 Min.

Amerika wartet auf ein Ergebnis: Der Tag im Überblick

Joe Biden liegt klar vor Donald Trump. Gelaufen aber ist die Wahl für ihn noch nicht. In mehreren Bundesstaaten steht es Spitz auf Knopf.

Von Karl Doemens, Thomas Spang und Rudi Wais

Amerika hat gewählt, doch der Nervenkrimi um das Ergebnis der Wahl geht weiter. Herausforderer Joe Biden stand am Donnerstagabend deutscher Zeit nach einer beispiellosen Zitterpartie zwar kurz vor dem Einzug ins Weiße Haus – rein rechnerisch allerdings hatte auch Präsident Donald Trump da noch alle Chancen. Entscheidend ist nun, wem es gelingt, die letzten noch offenen Bundesstaaten zu holen. Auch mehr als 30 Stunden nach Schließung der letzten Wahllokale ist die Wahl in den USA noch nicht entschieden.

Biden hat bei der Auszählung in mehreren hart umkämpften Staaten kräftig aufgeholt. Vor allem im Schlüsselstaat Pennsylvania konnte er seinen Rückstand auf Trump von zunächst mehr als zehn auf weniger als drei Prozentpunkte verkleinern, ein Ergebnis wird hier erst frühestens an diesem Freitag erwartet. Bei noch hunderttausenden ausstehenden Stimmen hat der ehemalige Vizepräsident Biden die Chance, Trump auch in Pennsylvania noch zu überholen. Damit hätte er die nötigen 270 Stimmen der Wahlleute für die Präsidentschaft sicher.

In Georgia müssen noch Tausende Stimmen ausgezählt werden

Ein ähnliches Bild ergab sich in Georgia, wo Trump am Donnerstag nur noch mit knapp 18.000 Stimmen in Führung lag, das sind umgerechnet die demoskopische Winzigkeit von 0,4 Prozentpunkten – allerdings mussten bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch etwa 60.000 Briefwahlstimmen ausgezählt werden.

Auch in Georgia hatte Biden mithilfe der Briefwahlstimmen aufgeholt, die mehrheitlich den Demokraten nutzen. Gleichzeitig wurden dort aber auch 40.000 Stimmzettel wegen Formfehlern zurückgewiesen, das könnte bis zu diesem Freitag noch korrigiert werden. Eng ist das Rennen auch in Nevada, wo Bidens Vorsprung geschmolzen ist und der Herausforderer umgekehrt nur noch wenige tausend Stimmen vor dem Amtsinhaber lag. Außerdem holte Trump im benachbarten Arizona auf, das die Fernsehsender schon für Biden verbucht hatten.

Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur ap und des Fernsehsenders Fox News hatte Biden die Stimmen von 264 Wahlleuten sicher (Stand 5. November, 18 Uhr). Andere Medien sehen Biden dagegen erst bei 253 Stimmen, weil sie die Wahl in Arizona noch nicht für entschieden halten.

Trump verlangt eine Neuauszählung in Wisconsin

Kampflos räumen will Trump das Feld auf keinen Fall. Zwei Tage nach der Wahl forderte der amtierende Präsident am Donnerstag erneut ein sofortiges Ende der Auszählung. „Stoppt die Auszählung!“, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter in Großbuchstaben. In mehreren Bundesstaaten versucht Trump bereits mithilfe seiner Anwälte, die Wahl beziehungsweise deren knappen Ergebnisse dort anzufechten. In Wisconsin, wo Biden mit 0,7 Prozentpunkten Vorsprung knapp vor ihm lag, verlangt Trump eine Neuauszählung der Stimmen, einen sogenannten Recount.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Sein am Dienstagabend noch bestehender Vorsprung sei am Mittwoch in einem Bundesstaat nach dem anderen „auf magische Weise verschwunden“, kritisierte Trump. So werde in Pennsylvania „hart daran gearbeitet“, schnell noch eine halbe Million Stimmen verschwinden zu lassen. Seine Erklärung: Diese Staaten würden „auf fast allen Ebenen von Demokraten“ kontrolliert. In Detroit, Philadelphia und Phoenix zogen wütende Anhänger von Trump vor öffentlichen Gebäuden auf, in denen Wahlhelfer rund um die Uhr die ausstehenden Briefwahl-Stimmen auszählten. Sie brüllten „Stoppt die Zählung“.

Biden dagegen betonte: „Wir ruhen nicht, ehe nicht jede Stimme gezählt ist.“ Er jedenfalls sei zuversichtlich. Anders als Trump hat der 77-Jährige bisher darauf verzichtet, sich bereits zum Sieger zu erklären. Nach einer langen Nacht des Zählens sei klar, dass die Demokraten genügend Staaten gewinnen würden, um die erforderlichen 270 Wahlstimmen zu erreichen. Wenn aber alle Stimmen ausgezählt seien, so Biden, „glauben wir, dass wir die Gewinner sein werden“.

Wahlbeobachter sehen keine Unregelmäßigkeiten bei US-Wahl

Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa haben bei der US-Wahl bisher keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Man habe „keinerlei Hinweise auf systemische Probleme finden können“ und eine „außerordentlich professionelle Handhabung der Flut von Briefwahlstimmen erlebt“, sagte der Leiter der Mission, der FDP-Bundestagsabgeordnete Michael Georg Link, der Stuttgarter Zeitung. „Trumps Manipulationsvorwürfe sind haltlos.“ Selbst Verbündete des Präsidenten wie der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der Trump auf die erste Fernsehdebatte vorbereitet hatte, nannte dessen Vorgehen bedenklich. Es gebe keine Basis für eine Klage. „Alle Stimmen müssen ausgezählt werden.“ Der ehemalige Wahlkampfmanager von Barack Obama, David Plouffe, fürchtet nach den Drohungen Trumps nun „düstere und Furcht einflößende Tage“. Selbst wenn er mit seinem Angriff auf die Wahlen keinen Erfolg habe, so Plouffe, „werden wir 40 bis 45 Prozent der Menschen im Land haben, die ihm glauben“.

Alle aktuellen Entwicklungen bei der US-Wahl lesen Sie in unserem Live-Blog.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen