Amerikas Alptraum ist vorbei – oder nicht?

Der wahrscheinliche Sieg von Joe Biden über Donald Trump könnte ein Akt der demokratischen Befreiung sein. Bei näherem Hinsehen gibt es dafür wenig Hoffnung.

In Philadelphia tanzten am Freitagabend auf der Straße, voll Freude über den (wahrscheinlichen) Sieg von Joe Biden über Donald Trump. Solche Szenen kennt man eher aus drittklassigen Autokratien, in denen Diktatoren gestürzt wurden und endlich Freiheit einkehrt.

So einen Vergleich mag mancher ungehörig finden. Aber die Realität in den USA ist derzeit ja fast noch schiefer, noch trauriger. Denn gestürzt ist Trump nicht wirklich, nur hauchdünn an der Urne besiegt. Noch immer steht fast die Hälfte des Landes hinter ihm, und das nach vier Jahren voller Inkompetenz, voller Skandale, voller Wut und Lüge. Es ist noch nicht einmal klar, wie viele seiner Anhänger Trumps Weigerung, das Wahlergebnis anzuerkennen, abstößt. Immerhin hatte er genau dies immer wieder angekündigt.

Im Amerika von Donald Trump gelten schon Selbstverständlichkeiten als besonders

Zudem wird Sieger Biden keineswegs frei sein. Starke republikanischer Kräfte im Senat wollen ihn ähnlich blockieren wie seinen einstigen Chef Barack Obama. Diese Republikaner werden „Trumpismus“ verpflichtet bleiben, selbst wenn Trump (wie?) das Weiße Haus verlassen sollte.

Ja, es ist gut, dass sich einige hochrangige Republikaner von Trumps Geraune über Wahlbetrug distanziert haben. Es ist gut, dass TV-Kanäle – sogar Trumps Haussender Fox News – nicht mehr um der Quote willen jede Trump-Lüge live übertragen. Und es ist gut, dass Richter erkennen lassen, eher dem Gesetz (und jeder Stimme in einer Wahl) verpflichtet zu sein als dem Präsidenten, der sie ernannt hat. Man kann das alles ermutigend finden. Man kann aber auch erschreckend finden, dass solche Selbstverständlichkeiten im Amerika von heute schon als besonders gelten.

Alle Entwicklungen rund um die US-Wahl können Sie in unserem Live-Blog verfolgen.

Zu dem Thema auch interessant:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen