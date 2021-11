Ampel-Pläne zu Heizkostenzuschuss und EEG-Umlage

Heizkostenzuschuss, die Abschaffung der EEG-Umlage und ein sinkender Strompreis: Das sind die Pläne aus dem Koalitionsvertrag der Ampel für Heizen und Strom.

Die steigenden Energiekosten belasten viele private Haushalte und Betriebe. Dagegen will Ampel-Koalition aus SPD, Grüne und FDP nun etwas tun. Welche Pläne die drei Parteien für die Heiz- und Stromkosten haben, geht nun aus dem Koalitionsvertrag der Ampel hervor.

Heizenkostenzuschuss und CO2-Abgabe: Für wen?

Bezüglich Heizkosten kündigt die Ampel einen Heizkostenzuschuss an. Dieser soll an einmalig an einkommensschwache Familien ausgezahlt werden, um sie zu entlasten. SPD, Grüne und FDP schreiben in ihrem Koalitionsvertrag: "Extreme Schwankungen von Wohn- und Nebenkosten dürfen nicht dazu führen, dass Menschen ihr Zuhause verlieren oder in ihren eigenen vier Wänden frieren. Daher haben wir uns mit Blick auf die steigenden Energiepreise in diesem Winter erfolgreich für einen einmaligen Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Familien eingesetzt."

Außerdem sollen sich in Zukunft auch Vermieterinnen und Vermieter an dem Heizkostenaufschlag durch den CO2-Preis beteiligen. Bisher kamen nämlich die Mieter alleine für die zusätzlichen Kosten auf. Wegen der hohen Energiepreise wollen die Ampel-Parteien zudem die CO2-Abgabe, die auf die Preise von Sprit, Heizöl oder Gas aufgeschlagen werden, nicht weiter erhöhen. Angesichts des derzeitigen Preisniveaus halte man aus sozialen Gründen an dem beschlossenen Preispfad fest, heißt es.

Strompreis soll sinken: EEG-Umlage wird abgeschafft

Für private Haushalte und Betriebe soll der Strompreis sinken. Das will die Ampel schaffen, indem sie die Finanzierung der milliardenschweren EEG-Umlage über den Strompreis beenden will. Das soll laut Koalitionspapier zum 1. Januar 2023 passieren. Die EEG-Umlage dient zur Förderung des Ökostroms, mit ihr wird bisher der Ausbau der Erneuerbaren Energien finanziert.

Ampel-Pläne: Heizen mit Erdgas

Auch wenn es im Koalitionsvertrag heißt, dass Erdgas "für eine Übergangszeit unverzichtbar" sei: in Neubauten soll der fossile Brennstoff bei Heizungen schon bald nicht mehr eingesetzt werden. "Zum 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden", steht im Koalitionsvertrag. Die Koalition verspricht deshalb ein Förderprogramm für den Wohnungsneubau, das sich insbesondere an den Treibhausgas-Emissionen pro Wohnfläche orientieren soll.

