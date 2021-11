Ampel-Koalition

vor 13 Min.

Ein historisches Bündnis, das den Aufbruch wagen will

Plus Am Mittwoch präsentieren die Parteispitzen ihre Pläne für Rot-Grün-Gelb mit großen Worten und reichlich Zuversicht. Bis sie so weit waren, knirschte es hinter den Kulissen aber heftig.

Von Bernhard Junginger

Es ist wenige Minuten nach 15 Uhr am Mittwochnachmittag, als sich die Wandlung des Olaf Scholz vollzieht. Rein formell mag er noch nicht Kanzler sein, als er die Bühne in der Messehalle am Berliner Westhafen betritt. Doch in diesem Moment, daran lässt nicht nur die Körpersprache des 63-Jährigen keinen Zweifel, übernimmt er die Verantwortung für Deutschland. Der SPD-Mann ist nicht mehr nur Sieger der Bundestagswahl. Grüne und FDP haben sich kurz zuvor endgültig dazu bekannt, ihn zum Kanzler zu wählen. Mit durchgestrecktem Rücken kündigt er zunächst einen entschlossenen Kampf gegen die Corona-Pandemie an, erst dann sagt er: „Die Ampel steht.“

