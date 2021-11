Diese Grünen haben Chancen auf einen Minister-Posten

Die Grünen streiten um die Besetzung der Ministerposten. Neben Habeck ist noch Platz für einen männlichen Bewerber. Zur Debatte stehen Hofreiter und Özdemir.

Den ersten Rückschlag hat Grünen-Urgestein Toni Hofreiter schon einstecken müssen. Seit einer gefühlten Ewigkeit als mutmaßlich nächster Verkehrsminister gehandelt, ist seit Mittwoch klar, dass er diesen Traum begraben muss. Denn das Ressort, das die Zukunft der Mobilität entscheidend mitgestalten kann, ging im Zuge des Koalitionspokers an die FDP. Deren Generalsekretär Volker Wissing wird nun bald das Haus von Andreas Scheuer ( CSU) übernehmen.

Nun könnte es sogar sein, das Hofreiter gar keinen Sitz im Kabinett bekommt. Zeigen wird sich das erst an diesem Freitag. Dabei war fest erwartet worden, dass Parteichef Robert Habeck am Donnerstagnachmittag am Berliner Westhafen, wo tags zuvor der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vorgestellt worden war, das Rätsel um die noch offenen Personalien lösen würde.

Annalena Baerbock wird Außenminister, das scheint sicher. Foto: Michael Kappeler, dpa

Wer wird welches der fünf Ressorts übernehmen, die den Grünen in der Ampelregierung zustehen? Darüber gibt es in den unterschiedlichen Grünen-Flügeln heftigen Streit. Lediglich dass Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Außenministerin werden wird, verriet Habeck. Dass er selbst das neu zugeschnittene "Superministerium" für Wirtschaft und Klimaschutz übernehmen wird, bestätigte er zwar nicht, doch einen echten Zweifel daran gibt es nicht mehr.

Machtkampf zwischen den Lagern bei den Grünen

Umso spannender gestaltet sich die Vergabe der verbleibenden drei Posten – Landwirtschaft, Umwelt und Familie. Darüber ist ein harter Machtkampf entbrannt. Selbst hochrangige Parteimitglieder konnten am Donnerstag über den möglichen Ausgang nur spekulieren. Wie schwierig die Ämterverteilung bei den Grünen ist und wie grausam das für Einzelne sein kann, zeigt sich am Beispiel Hofreiters. Der promovierte Biologe zählt zu den profiliertesten Köpfen seiner Partei, wäre fachlich auch für das Landwirtschafts- oder das Umweltressort geeignet.

Trotzdem könnte er am Ende mit leeren Händen dastehen. Der langhaarige Oberbayer droht in den Mühlen der komplizierten Proporz-Mechanismen zerrieben zu werden, die die Ökopartei seit ihren Anfängen pflegt. Zunächst ist da das Streben nach Geschlechtergerechtigkeit. Auch in der Ministerriege sollen dem grünen Selbstverständnis zufolge mindestens genauso viele Frauen vertreten sein wie Männer. Bei fünf Ministern bedeutet das faktisch: drei Frauen, zwei Männer. Neben Robert Habeck wäre also durchaus noch Platz für Hofreiter. Doch gleichzeitig ist es der Anspruch der Grünen, auch Menschen mit Migrationsgeschichte in den Vordergrund zu rücken.

Hier kommt Cem Özdemir ins Spiel, für den aus grüner Sicht nicht nur seine anatolisch-schwäbischen Wurzeln sprechen, sondern auch der Umstand, dass er auf dem pragmatischen Realo-Flügel der Partei zu den beliebtesten Köpfen zählt. Bis auf die bekannte Episode mit den Hanfpflanzen, die in einem Video neben ihm auf einem Balkon zu sehen waren, war Özdemir aber bislang eher nicht durch große Nähe zum Thema Landwirtschaft aufgefallen. Trotzdem könnte er nun Agrarminister werden. Im Gespräch ist aber auch Steffi Lemke, die nicht nur Diplom-Agraringenieurin ist, sondern aus Dessau in Sachsen-Anhalt kommt und damit auch den Osten Deutschlands repräsentiert.

Cem Özdemir gilt als ein Kandidat für eines der drei noch offenen Grünen-Ministerien: Familie, Umwelt und Landwirtschaft. Foto: Marijan Murat, dpa

Wird die 53-Jährige, die lange Bundesgeschäftsführerin ihrer Partei war, nun Nachfolgerin von Julia Klöckner (CDU), käme Özdemir also zumindest theoretisch noch für die Ressorts Umwelt sowie Frauen und Familie infrage. Für Letzteres hätte der 55-jährige Sozialpädagoge durchaus die fachlichen Voraussetzungen, doch den Bereich Frauen mit einem Mann besetzen? Im Grünen-Kosmos scheint das eher unwahrscheinlich. Özdemir bliebe das Umweltressort. Für das fühlt sich jeder Grüne quasi schon per Parteimitgliedschaft geeignet. Hofreiter, der dem linken Fundi-Lager angehört, ginge dann leer aus. Eine Fundi-Frau wäre nach dem grünen Proporz-Modell also gefragt. Das hieße dann, dass auch für die pragmatische Katrin Göring-Eckardt kein Platz im Kabinett wäre. Sie führt derzeit zusammen mit Hofreiter die Bundestagsfraktion an.

An diesem Freitag soll das Personaltableau stehen. Über die Besetzung der Kabinettsposten und den Ampel-Koalitionsvertrag müssen nun die 125.000 Grünen-Mitglieder abstimmen. Das Votum beginnt an diesem Freitag. Die Urabstimmung soll den Grünen zufolge zehn Tage dauern und digital oder per Brief möglich sein. Für die Annahme des Koalitionsvertrags und die Zustimmung zum Personaltableau genügt demnach eine einfache Mehrheit. Ein Quorum ist nicht vorgesehen.