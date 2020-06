Amthor-Skandal: Lobbyismus braucht einen verlässlichen Rahmen

Lobbyismus braucht, wenn er schon unvermeidlich ist, vor allem Transparenz.



"Amthors Engagement für die rätselhafte US-Firma „Augustus Intelligence“ und eine große Anwaltskanzlei hat leider alle Zutaten, um gefährliche Klischeevorstellungen über Politiker weiter zu verstärken."



"gefährliche Klischeevorstellungen"? Ich fürchte, die Bevölkerung liegt schon richtig und sieht da nur die Spitze des Eisbergs . . .



Warum wird im gesamten deutschen Blätterwald dieser angebl. so "clevere" Amthor als CDU-Jungstar, politisches Ausnahmetalent und dergl. Superlativen mehr beschrieben?

Warum steht nirgendwo zu lesen, dass einer wie er, dem offenbar jegliches Gespür dafür abgeht, was sich für einen gewählten Abgeordneten gehört und was nicht, eigentlich eine charakterliche und politische Niete ist, also für ein politisches Mandat völlig ungeeignet.

Statt dessen wird sein Märchen vom "Fehler, der ihm unterlaufen sei" nachgeplappert.









Antworten Melden Permalink