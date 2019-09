vor 2 Min.

An Krebs erkrankt: Manuela Schwesig gibt SPD-Vorsitz ab

Manuela Schwesig ist an Krebs erkrankt. Deswegen legt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin nieder.

Manuela Schwesig tritt wegen einer Krebs-Erkrankung kürzer: Bei der 45-jährigen Politikerin wurde Brustkrebs festgestellt. Am Dienstag gab sie bei einer Kabinettssitzung in Schwerin bekannt, dass sie daher ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin abgebe. Schwesig will in Mecklenburg-Vorpommern aber Ministerpräsidentin und dortige SPD-Vorsitzende bleiben.

Manuela Schwesig: "Dieser Krebs ist heilbar"

Manuela Schwesig sprach selbst über ihre Erkrankung und sagte: "Dieser Krebs ist heilbar." Sei sei optimistisch, wieder vollständig gesund zu werden.

Allerdings müsse sie sich dafür in medizinische Behandlung begeben, die viel Zeit kosten werden. Sie werde dadurch in den kommenden Monaten nicht alle öffentlichen Termine wahrnehmen können. Aus diesem Grund habe sie sich auch dafür entschieden, das Amt als kommissarische SPD-Chefin niederzulegen. (AZ, dpa)

Wie man Brustkrebs frühzeitig erkennen kann 1 / 6 Zurück Vorwärts Brustkrebs ist mit etwa 31 Prozent die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Seit den 80er Jahren hat sich die Zahl der Fälle verdoppelt: Über 70.000 Mal im Jahr stellen Ärzte die Diagnose „Mammakarzinom“, gut 17.000 Frauen sterben jährlich daran.

Experten empfehlen Frauen, ein Mal im Monat die Brust im Spiegel anzuschauen und abzutasten. Etwa 60 bis 70 Prozent aller Geschwulste werden auf diese Weise von Frauen selbst entdeckt. Umfragen zufolge tastet jedoch ein Drittel der Frauen die Brust nie ab.

Die ärztliche Tastuntersuchung ist Teil des gesetzlichen Krebs-Früherkennungsprogramms ab dem 30. Lebensjahr. Ein Mal jährlich werden die Brustdrüsen und die Lymphknoten in den Achselhöhlen, am Schlüssel- und Brustbein abgetastet, die Form und Größe der Brust und Brustwarzen kontrolliert.

Die medizinische Tastuntersuchung wird von blinden Frauen durchgeführt und in Bayern bislang in sieben Arztpraxen in Gunzenhausen, Nürnberg, Fürth, Erlangen, München, Ottobrunn und Vilshofen durchgeführt. Die Untersuchung kostet 46,50 Euro. Zwölf Krankenkassen übernehmen die Kosten derzeit.

Zusätzlich zur jährlichen Tastuntersuchung werden Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre schriftlich zur Röntgen-Mammografie eingeladen. Dies ist Bestandteil des gesetzlichen Früherkennungsprogramms.

Bei der Mammografie wird jede Brust von zwei Seiten geröntgt. Damit die dargestellten Gewebsschichten möglichst dünn sind, wird die Brust zwischen zwei Plexiglasscheiben gepresst. Das kann unter Umständen schmerzhaft sein. (sok)

