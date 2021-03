vor 45 Min.

Angela Merkel kippt Osterruhe nach Kritik

Über Ostern sollte Deutschland fünf Tage lang stillstehen. Nun kommt es nicht so. Am Mittwoch verkündete Angela Merkel überraschend einen Verzicht auf die Osterruhe.

Von Bernhard Junginger

In der Corona-Politik überschlagen sich die Ereignisse: Nach der massiven Kritik an den Oster-Beschlüssen des Bund-Länder-Gipfels Anfang der Woche hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) den Oster-Lockdown wieder gekippt. Das teilte sie den Ministerpräsidenten der Bundesländer in einer kurzfristig einberufenen Videokonferenz am Mittwochvormittag mit.

Um 11 Uhr begannen die Beratungen und gleich zum Auftakt verkündete die Kanzlerin, sie habe entschieden, die Verordnungen zur so genannten Osterruhe nicht umzusetzen, sondern vielmehr zu stoppen. Eingeladen hatte Merkel zu den Gesprächen mit der Begründung, sie wolle über den Umgang mit der anhaltenden Kritik am Corona-Kurs für die kommenden Wochen sprechen. Der in der Nacht von Montag auf Dienstag gefasste Plan sah einen Fünf-Tage-Lockdown von Gründonnerstag bis Ostermontag vor, um die Wucht der dritten Corona-Welle zu brechen.

Angela Merkel bezeichnet Osterruhe als Fehler

Kritisiert worden war, dass wichtige Frage offen blieben. Wie etwa die so genannten „Ruhetage“ Gründonnerstag und Karsamstag konkret geregelt werden sollten, war unklar. Nun soll Merkel nach Teilnehmerangaben den Beschluss als ihren Fehler bezeichnet haben, der nun korrigiert werden solle.

Nach den fast zwölfstündigen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag hatte sich ein Sturm der Entrüstung erhoben – nicht nur in der Opposition. Auch in der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag kritisierten mehrere Abgeordnete die Kanzlerin scharf. Tenor: Die Beschlüsse ließen sich bei den Wählern kaum mehr vermitteln. Merkel hatte sich zu der Sitzung per Video zugeschaltet. Noch bevor es um den Corona-Kurs ging, verließ sie die Schalte wieder, was laut Teilnehmern den Unmut noch vergrößert habe. Offenbar will Merkel mit ihrem Rückzieher nun die Wogen glätten. Die Zeit, die ihr dafür zur Verfügung steht, ist begrenzt. Denn die im Bundestag für 13 Uhr geplante Regierungsbefragung mit der Kanzlerin soll offenbar wie vorgesehen stattfinden. Zuvor will Merkel gegen 12.30 Uhr noch ein Pressestatement abgeben.

Mehr zum Thema lesen Sie in Kürze an dieser Stelle.

Themen folgen