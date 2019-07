06:44 Uhr

Angela Merkel wird 65: Fotos von Daniel Biskup zeigen ihren Weg

Seit fast 14 Jahren ist Angela Merkel Kanzlerin und seit genau 65 Jahren ist sie auf der Welt. Ihren Weg hat Daniel Biskup in Bildern festgehalten.

Von Gregor Peter Schmitz

Als Daniel Biskup – dieser Wunder-Fotograf, der die wunderbare Gabe besitzt, Menschen in jedem seiner Bilder besonders menschlich aussehen zu lassen, weswegen viele dieser Menschen sich nur noch von Daniel Biskup fotografieren lassen wollen – vor einiger Zeit seine Bilderkisten durchging, stieß er auch auf die Abteilung: Merkel. Biskup hat sie über viele Jahre begleitet, er hat Angela Merkel schon aufgenommen, als sie noch ein ganz kleines Licht kurz nach der Wende war und ihre ersten (politischen) Schritte wagte.

Am 17. Juli feiert Angela Merkel ihren 65. Geburtstag

Diese Bilder kannte Biskup. Aber besonders fielen ihm nun jene auf, auf denen er Merkel damals gar nicht recht wahrgenommen hatte. Klar, mit dem Blick von heute sieht man, wie sie auf einem Bild ganz in der Nähe von Helmut Kohl steht, auf einem anderen sehr nahe bei Richard von Weizsäcker, der CDU-Legende. Aber was tat sie so nah an der Macht? Die Bilder zeigen uns, wie genau sich auch die junge Merkel – angeblich damals doch nur „Kohls Mädchen“, der man erst das Essen mit Messer und Gabel habe beibringen müssen – schon in Szene zu setzen wusste.

Am 17. Juli feiert jene Angela Merkel 65. Geburtstag – und diese Auswahl von Biskups Bildern offenbart, welch weiten Weg sie zurückgelegt hat von Templin in der DDR bis ins Weiße Haus, vom Wahlkampf bei Ostseefischern in Rügen bis zur (angeblich) mächtigsten Frau der Welt.

Man muss sich ja noch einmal vor Augen führen, wie wenig vorhersehbar diese politische Erfolgsgeschichte war: die geschiedene kinderlose Ostdeutsche, die an die Spitze der Christlich Demokratischen Union rückte und dann an die Spitze der Bundesregierung – gegen all jene Männerbünde, die beide Posten als ihre natürliche Bastion ansahen. Und vielleicht rückte Merkel sogar, zumindest zwischenzeitlich, gefühlt an die Spitze der Welt, als Kanzlerin, von der sich Barack Obama unter Tränen verabschiedete und die als letztes Bollwerk westlicher Werte gesehen wurde, gegen die Trumps oder Putins dieser Erde.

Merkels "Wir schaffen das" in der Flüchtlingskrise gilt als umstritten

Eine Ära, ohne Frage. So wie es eine „Generation Kohl“ gab, so gibt es eine „Generation Merkel“. Das Deutschland, das sie mitgeprägt hat, ist bunter, weiblicher – obwohl sie ihre Weiblichkeit nur ganz selten in den Vordergrund gestellt hat –, vielfältiger. Das zeigt sich auch in der wachsenden Keckheit, mit der Merkel sich inszeniert, obwohl sie Aufnahmen von sich immer hasste.

10 Bilder Angela Merkel wird 65 - ein Rückblick in Bildern. Bild: Daniel Biskup

Aber natürlich auch eine Ära mit vielen Widersprüchen. Nur ein Beispiel: Merkels „Wir schaffen das“ in der Flüchtlingskrise gilt den einen als moralischer Imperativ, den anderen als blanke Provokation.

Ob ihr der Abgang in Würde gelingt? Was die Geschichte einst über sie sagen wird? An diesem Tag kann, soll es einmal nicht darum gehen, sondern um: Mensch Merkel. Happy Birthday, Kanzlerin!

