Annalena Baerbock tritt für die Grünen als Kanzlerkandidatin an

Relativ geräuschlos haben die Grünen sich auf ihre Kanzlerkandidatin geeinigt. Annalena Baerbock tritt für die Partei bei der Bundestagswahl an.

Annalena Baerbock geht für die Grünen ins Rennen um die Kanzlerschaft. Das hat die Partei heute auf einer Pressekonferenz verkündet. Final ist die Entscheidung noch nicht. Baerbock wurde heute lediglich durch den Parteivorstand nominiert. Die endgültige Entscheidung wird auf dem Grünen-Parteitag im Juni fallen. Die Zustimmung gilt aber als sicher.

Anders als bei der CDU und der CSU verlief die Kandidatensuche bei den Grünen relativ geräuschlos. In Umfragen lag die 40-jährige Baerbock bei den Sympathiewerten bisher hinter dem 51-jährigen Habeck, hat in den vergangenen Monaten aber aufgeholt. Insgesamt stehen die Grünen in den Umfragen gut da. Derzeit sind sie mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der CDU/ CSU und vor der SPD. (mit dpa)

Mehr in Kürze an dieser Stelle.

