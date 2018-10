vor 17 Min.

"Anne Will" heute: Gäste und Thema Politik

Anne Will diskutiert heute mit ihren Gästen über das Thema "Der Brexit-Countdown – was bleibt von Europa?"

In wenigen Monaten tritt Großbritannien aus der EU aus - bislang noch ohne Einigung. Das ist das Thema bei "Anne Will" heute. Welche Gäste sind eingeladen?

Bei "Anne Will" geht es heute um das Thema "Der Brexit-Countdown – was bleibt von Europa?" (21.45 Uhr, ARD). Damit greift die Talkshow eines der derzeit dominierenden politischen Themen auf. Denn noch immer gibt es keine Einigung zwischen London und Brüssel über die Beziehungen nach dem Brexit. Und die Uhr tickt: Bereits Ende März 2019 wird Großbritannien aus der EU austreten.

Der Brexit ist allerdings nicht das einzige Problem, das die EU zurzeit beschäftigt. Als Folge seines Reformprogramms droht Italien zum Beispiel die Verschuldung. Und andere EU-Länder tendieren dazu, sich von europäischen Werten zu entfernen. Talkmasterin Anne Will möchte deshalb heute Abend diese Frage stellen: Welchen Ausweg gibt es aus der Krise und wie wird sich die EU weiter entwickeln?

Chronologie: Was nach dem Brexit-Votum geschah 1 / 24 Zurück Vorwärts Am 23. Juni 2016 stimmten die Briten für den Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union. Was seitdem geschah: Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper.

24. Juni 2016: In den Morgenstunden wird klar: Großbritannien kehrt Europa den Rücken. In Europa und Asien brechen die Aktienmärkte ein.

25. Juni: Aus Enttäuschung über das Votum nimmt der britische EU-Finanzkommissar Jonathan Hill seinen Hut.

4. Juli: Brexit-Befürworter Nigel Farage tritt vom Vorsitz der rechtspopulistischen Unabhängigkeitspartei Ukip zurück.

13. Juli: Premierminister David Cameron tritt zurück. Die konservative Politikerin Theresa May wird seine Nachfolgerin. Der Brexit-Wortführer Boris Johnson wird neuer britischer Außenminister.

15. Juli: Brexit-Minister David Davis kündigt an, erst zum Jahreswechsel offizielle Gespräche mit Brüssel über einen EU-Austritt aufnehmen zu wollen. Die EU dringt auf baldige Verhandlungen.

20. Juli: May trifft auf ihrer ersten Auslandsreise als Premierministerin in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel.

25. Juli: Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon bringt erneut eine Unabhängigkeit ihres Landes ins Spiel. Die Mehrheit der Schotten hatte sich für einen Verbleib in der EU ausgesprochen.

5. September: Brexit-Minister Davis hält einen Verbleib im europäischen Binnenmarkt nach einem EU-Austritt für unwahrscheinlich.

2. Oktober: May gibt bekannt, dass sie bis Ende März 2017 offiziell den Austritt aus der EU einleiten wird.

3. November: Der Londoner High Court entscheidet, dass die Regierung für die Austrittsverhandlungen mit Brüssel die Zustimmung des Parlaments einholen muss. Die Regierung geht in Berufung.

3. Januar 2017: Der britische EU-Botschafter Ivan Rogers tritt zurück. Ihm zufolge mangelt es der Regierung an Verhandlungsgeschick.

14. Januar: Der Brexit-Ausschuss des Parlaments fordert von May bis Mitte Februar einen klaren Plan für die Verhandlungen mit der EU.

15. Januar: Der designierte US-Präsident Donald Trump sagt der Europäischen Union schwere Zeiten nach dem Brexit voraus.

18. Januar: May kündigt in einer Rede einen «harten Brexit» an. Großbritannien wird auch den europäischen Binnenmarkt verlassen.

24. Januar: Das höchste britische Gericht entscheidet: Das Parlament in London muss über die Austrittserklärung abstimmen.

2. Februar: Die Regierung veröffentlicht Teile ihrer Brexit-Strategie. Das sogenannte Weißbuch enthält kaum Neues.

7. Februar: Brüssel kündigt London eine Rechnung in Milliardenhöhe nach dem Brexit für gemeinsam eingegangene EU-Verpflichtungen an.

8. Februar: Das Unterhaus des Parlaments stimmt dem Brexit-Gesetz zu.

1. März: Das Oberhaus ergänzt den Gesetzentwurf der Regierung, um Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien zu garantieren.

7. März: Das Oberhaus stimmt für einen weiteren Zusatz zum Gesetz. Es fordert ein Vetorecht des Parlaments zum Abschluss des Brexit-Deals.

13. März: Das Oberhaus lenkt ein; das Parlament verabschiedet das Brexit-Gesetz. Schottlands Regierung kündigt an, dass sie in einem Referendum über die Trennung vom Königreich abstimmen lassen will.

22. März: Die Abstimmung über das Unabhängigkeitsreferendum in Schottland wird wegen einer Terrorattacke in London verschoben.

28. März: Das schottische Parlament votiert für die Volksabstimmung über die Unabhängigkeit von Großbritannien. Sie soll nach dem Willen Sturgeons vor dem Brexit stattfinden, was May kategorisch ablehnt. (Text: dpa)

Gäste bei "Anne Will" heute Abend

In der Talkshow kommen folgende Gäste zu Wort:

Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Außen- und Wirtschaftsminister)

(SPD, ehemaliger Außen- und Wirtschaftsminister) Sir Sebastian Wood (britischer Botschafter in Deutschland)

(britischer Botschafter in Deutschland) Annette Dittert (ARD-Journalistin, lebt seit zehn Jahren in London)

(ARD-Journalistin, lebt seit zehn Jahren in London) Dirk Schümer (Europa-Korrespondent für Die Welt)

"Anne Will" heute live im Stream und TV

Die Talkshow "Anne Will" läuft seit 2007 in der ARD. Ab 21.45 Uhr läuft sie im TV oder im Live-Stream. Außerdem gibt es die vergangenen Folgen als Wiederholungen (hier geht's zu den Videos) oder als Podcasts (hier). Zuschauer können vor, während und nach der Sendung mitdiskutieren. Dazu gibt es ein Diskussionsforum, zu dem Sie über diesen Link gelangen.

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Sie studierte Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin. Anschließend volontierte sie beim Sender Freies Berlin. Als erste Frau moderierte sie 1999 die ARD-Sportschau. Von 2001 bis 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow. 2006 erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information". (AZ)

