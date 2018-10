17:14 Uhr

"Anne Will" heute: Thema und Gäste Politik

"Wald oder Kohle? Streit um den Hambacher Forst" lautet das Thema heute Abend bei "Anne Will". Zu Gast sind unter anderem Armin Laschet und Svenja Schulze.

Nach einer mehrwöchigen Pause meldet sich der Polit-Talk "Anne Will" heute Abend wieder zurück. "Wald oder Kohle? Streit um den Hambacher Forst" lautet das Thema. Darüber diskutieren heute unter anderem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Zu sehen ist Anne Will heute Abend um 21.45 Uhr in Das Erste.

Drei Wochen dauerte der Großeinsatz der Polizei im Hambacher Forst. Bis Dienstag hatte die Polizei mit Millionenaufwand 86 Baumhäuser abgebaut. Der Wald-Eigentümer RWE will im Hambacher Forst eine Fläche von rund 100 Hektar für den Braunkohleabbau abholzen. Am Samstag hatten am Hambacher Forst viele Tausend Menschen für den Kohleausstieg demonstriert. Von 50.000 Teilnehmern sprachen die Veranstalter. Die Polizei gab 25.000 bis 30.000 Teilnehmer an.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte am Freitag einen vorläufigen Rodungsstopp verfügt. Was das für den Konflikt um den Hambacher Forst bedeutet und wie ernst es Politik und Wirtschaft mit dem Kohleausstieg wirklich meinen, diskutiert Anne Will heute Abend mit folgenden Gästen:

Das sind die Gäste heute Abend bei "Anne Will"

"Anne Will" immer sonntags im Ersten

Seit 2007 läuft "Anne Will" im Ersten. Ende 2015 erhielt die Talkshow den Sendeplatz von Günther Jauch zurück und wird seither wieder am Sonntagabend ausgestrahlt.

Anne Will wurde 1966 in Köln geboren. Sie studierte Geschichte, Politologie und Anglistik in Köln und Berlin. Anschließend volontierte sie beim Sender Freies Berlin. Als erste Frau moderierte sie 1999 die ARD-Sportschau. Von 2001 bis 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow. 2002 bekamm Anne Will die Goldene Kamera verliehen. 2006 erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information". (AZ)

