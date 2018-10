14:55 Uhr

"Anne Will" zur Landtagswahl in Bayern: Gäste in der Talkshow Politik

Anne Will und ihre Gäste diskutieren am Sonntag über den Ausgang der Landtagswahl in Bayern. Wer ist mit dabei?

Wenn "Anne Will" am Sonntag ab 21.50 Uhr in der ARD auf Sendung geht, kann es nur ein Thema geben: Die Landtagswahl 2018 in Bayern. Schon lange vor dem Wahlsonntag zeichnete sich eine historische Pleite für die CSU und auch ein starkes Einbrechen der SPD ab. Auf der anderen Seite können sich die Grünen über eine neue Stärke im Freistaat und die AfD über den Einzug in das Parlament freuen.

Wie ist das Wahlergebnis einzuordnen? Was bedeutet es für die Bundespolitik? Mehrere Politiker und Politikexperten gehören zu den Gästen von Anne Will, die das einordnen werden. Wir geben eine Übersicht darüber, wer in der Talkshow dabei ist.

Gäste bei "Anne Will" am 14. Oktober 2018

Diese Vertreter der Parteien und Experten werden über das Wahlergebnis diskutieren:

Dorothee Bär (CSU): Staatsministerin und stellvertretende Parteivorsitzende

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen): Parteivorsitzende

Jörg Meuthen (AfD): Parteivorsitzender

Boris Pistorius (SPD): Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport, Mitglied im Parteivorstand

Melanie Amann: Politikredakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegel

Michael Koß: Politikwissenschaftler

Thema Landtagswahl: Neben "Anne Will" gibt es viele weitere Wahlsendungen

"Anne Will" gehört am Sonntag zu einer ganzen Reihe von Sendungen zur Landtagswahl. Hier finden Sie eine Übersicht über das Programm zur Wahl: Die Wahlsendungen 14. Oktober.

Die ARD berichtet ab 17.30 Uhr fast durchgehend über die Entscheidung in Bayern - unter anderem mit der Berliner Runde, bei der führende Politiker der einzelnen Parteien zu Wort kommen. Von 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr wird der große Themenblock nur durch den Tatort unterbrochen.

Aber auch andere Sender schneiden ihr Programm auf die Landtagswahl dazu: Das ZDF startet ebenfalls um 17.30 Uhr mit einer umfassenden Bericherstattung. Und natürlich berichtet auch der Bayerische Rundfunk vom Nachmittag bis in die Nacht nur über dieses aktuelle Thema.

Hinweis: Alle Neuigkeiten, Informationen und Ergebnisse zur Landtagswahl finden Sie am Sonntag natürlich auch auf unserer Seite - unter anderem hier in unserem News-Blog. (AZ)

