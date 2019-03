Anschläge auf Moscheen in Christchurch: Was wir wissen - und was nicht

Terror in Christchurch

vor 39 Min.

Anschläge auf Moscheen in Christchurch: Was wir wissen - und was nicht

Bei Angriffen auf zwei Moscheen voller Menschen, die an Freitagsgebeten teilnahmen, sind mehrere Menschen getötet worden. Bild: Mark Baker, dpa