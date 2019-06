vor 5 Min.

Anschläge schocken Tunesien

Neuer Rückschlag für den Tourismus?

Von Martin Gehlen

Tunesiens Bevölkerung hat am Donnerstag einen doppelten Schock erlebt. Erst erschütterten zwei Selbstmordanschläge die Hauptstadt Tunis. Ein Polizist wurde getötet, mindestens acht Menschen verletzt. Dann teilte der Präsidentenpalast mit, der 92-jährige Staatschef Beji Caid Essebsi sei in kritischem Zustand ins zentrale Militärkrankenhaus eingeliefert worden.

Zu den beiden Terrortaten erklärte das Innenministerium, ein Attentäter habe sich auf dem Boulevard Bourguiba in die Luft gesprengt. Der Tatort liegt im Herzen von Tunis nahe der Altstadt. Die Explosion galt einem weißen Pritschenfahrzeug der Polizei. Der Bürgersteig war übersät mit Leichenteilen des Terroristen. Der zweite Attentäter nahm zehn Minuten später eine im Stadtteil Al-Gorjani gelegene Kaserne der Nationalgarde ins Visier, deren Mitglieder für den Anti-Terror-Kampf zuständig sind. Er versuchte offenbar, sich einem Hintereingang zu nähern, bevor er den Sprengstoffgürtel zündete. Am Abend reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) den Anschlag für sich. Die beiden Angreifer seien IS-Kämpfer gewesen, hieß es in einer im Internet verbreiteten Mitteilung des IS-Sprachrohrs Amak.

Die Terrorakte und der offenbar sterbenskranke Präsident könnten Tunesien in den nächsten Wochen vor gewaltige Herausforderungen stellen. Die wirtschaftliche Lage ist nach wie vor prekär. Die politischen Verhältnisse sind gezeichnet von Misstrauen, Grabenkämpfen und Stillstand. Und die beiden Selbstmordanschläge ereigneten sich fast genau vier Jahre nach dem Attentat von Sousse, als am 26. Juni 2015 ein Fanatiker Badegäste an einem Hotelstrand unter Feuer nahm und 39 von ihnen tötete. Als Folge brach der Tourismus um mehr als die Hälfte ein. Für diesen Sommer verbuchten die Reiseveranstalter erstmals wieder Gästezahlen wie vor dem Anschlag von Sousse.

