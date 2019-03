vor 13 Min.

Anschlagspläne auf bayerischen ICE: Mann in Wien festgenommen

Ein mutmaßlicher IS-Sympathisant ist in Wien festgenommen worden. Er soll im Oktober ein Stahlseil über die ICE-Gleise zwischen Nürnberg und München gespannt haben.

Nach versuchten Anschlägen auf Bahnstrecken in Bayern und Berlin hat die Polizei in Wien einen 42-jährigen Iraker unter Terrorverdacht festgenommen. Der Mann, der in Wien wohnt, sympathisiere offensichtlich mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), wie die Generalstaatsanwaltschaft München und der Polizeipräsident in Berlin am Mittwoch mitteilten.

Die Staatsanwaltschaft Wien berichtete, der Mann stehe im dringenden Verdacht, im Oktober und Dezember 2018 in Deutschland terroristische Anschläge auf Bahnstrecken durchgeführt zu haben. Nur aufgrund eines technischen Fehlers sei es nicht zur geplanten Tötung von Menschen gekommen. "In Tatortnähe aufgefundene Schriftstücke in arabischer Sprache sowie eine Flagge des sogenannten Islamischen Staates begründen einen terroristischen Tatverdacht", erklärte die Behörde. Der Beschuldigte zeige sich "tatsachengeständig", bestreite aber einen terroristischen Hintergrund.

Konkret geht es um zwei Fälle: Am 7. Oktober war ein Stahlseil über die Gleise auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München gespannt worden, zudem wurden mit Metallteilen verstärkte Holzkeile auf den Gleisen aufgebracht, um einen darüberfahrenden Zug zum Entgleisen zu bringen, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Ein ICE hatte die Hindernisse überfahren, war aber nur leicht beschädigt worden.

Auch bei Karlshorst gab es einen Zwischenfall auf der Bahnstrecke

Die Polizei Berlin hatte am 24. und 25. Dezember von einem vergleichbaren Eingriff an einer Bahnstrecke in Karlshorst berichtet, bei dem auch ein Oberleitungsschaden festgestellt worden war. Auch hier fanden Ermittler in Tatortnähe Schriftstücke in arabischer Sprache sowie eine Flagge des IS. (dpa)

