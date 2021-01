vor 2 Min.

Arbeitsminister Heil verteidigt verzögerte Auszahlung der Grundrente

Exklusiv Arbeitsminister Hubertus Heil sagt, dass die technische Vernetzung von Finanz- und Rentensystem ein großer Aufwand sein - aber Voraussetzung für ein unbürokratisches Verfahren.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die Verzögerung bei der Auszahlung der seit dem Jahreswechsel gültigen neuen Grundrente verteidigt. „Die ersten Auszahlungen wird es zur Mitte des Jahres geben, weil die technische Vernetzung von Finanz- und Rentensystem noch ausgebaut wird“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. „Das ist viel Aufwand, der aber die Bürger von Bürokratie freihält“, sagte Heil. „Keiner muss ewig lange Formulare ausfüllen, die Klärung des Anspruchs erfolgt digital“, fügte er hinzu.“ Aber die gute Nachricht ist, dass das Geld dann rückwirkend ausbezahlt wird.“ Der SPD-Politiker bezeichnete die Grundrente als sozialpolitischen Meilenstein, „weil wir damit 1,3 Millionen Menschen finanziell besserstellen, vor allem Frauen“.

Grundrente: Neurentner dürfen sich zuerst freuen

Ab Mitte 2021 werden zunächst die Neurentner in den Genuss der Grundrente kommen. Bis auch die letzten Bestandsrentner ihre an die neue Grundrenten-Regelung angepassten Bescheide bekommen, wird es nach Angaben des Arbeits- und Sozialministeriums Ende 2022 werden. Die Beträge, auf die ein Anspruch besteht, verfallen nicht, es wird in jedem Fall eine Nachzahlung geben. (AZ)

