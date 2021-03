Arzneimittelbehörde: AstraZeneca sicher – aber nun mit Warnhinweis

Mit Verlaub -Herr Brenner- was Sie schreiben ist falsch !



1. Der mRNA-Impfstoff-Technik wurde von der ungarisch-stämmigen Katalin Kariko , die in Berkeley/USA lebt und an der dortigen Universität forscht - entwickelt . Und zwar in der Hauptsache !



Frau Kariko ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei Biontech .



Das zeigt , daß nicht "wir" (Sie und ich sowieso nicht !) den Impfstoff entwickelt haben , sondern eine Gruppe internationaler Forscher !



2. Die Entwicklung ist das Eine, die Produktion etwas völlig Anderes !



Produziert werden die Impfstoffe ,alle Impfstoffe, an verschiedenen Standorten weltweit .



Tatsache ist , daß aufgrund der Bürokratie sowie der ideologischen Feindlichkeit gegenüber der Bio-Chemie (Stichwort "Gentechnik") der Deutschen in Deutschland so gut wie kein Hersteller existiert , der derartige Produkte IN Deutschland herstellen kann .



Die Produzenten sitzen anderswo , aber nicht in Deutschland . Dafür sind die Deutschen mit ihrer immer ideologisch gefärbten Haltung zu nahezu Allem selbst verantwortlich .

Antworten Melden Permalink