Attacken auf Botschaft

Die Scheidung muss geregelt ablaufen - doch was Großbritannien sich beim EU-Austritt vorstellt, ist in wichtigen Punkten weiter offen. Und es bleibt immer weniger Zeit.

Mit Landesregierung abgestimmt

Zuzug gestoppt: Pirmasens will keine weiteren Flüchtlinge

Niedrige Mieten locken anerkannte Asylbewerber in die strukturschwache Westpfalz. Jetzt will die Stadt Pirmasens die Notbremse ziehen. Um einen Zuzugsstopp für Flüchtlinge bemüht sich mit Freiberg auch eine Stadt in Sachsen.