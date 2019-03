Auch Hightech-Hilfen in Autos machen Fehler

Ist der Computer der bessere Autofahrer? Wohin blindes Vertrauen in eine neue Technik führt, zeigt ein Blick in die USA– dort haben autonom fahrende Autos bereits mehrfach schwere Unfälle verursacht. Mal ist es ein Fehler in der Software, mal erkennt ein Sensor eine Frau nicht, die ihr Fahrrad gerade über die Straße schiebt: Zumindest einige der neuen Hightech-Hilfen, die in Zukunft in jedem europäischen Neuwagen eingebaut sein sollen, haben offenbar noch ihre Tücken.

Autonomes Fahren wird in Deutschland so schnell nicht kommen

Ja, der Mensch ist das größte Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr. Auch der aufmerksamste Fahrer, unterstützt von den ausgereiftesten Assistenzsystemen, ist nicht vor einem plötzlichen Unfall gefeit. Die sinkenden Opferzahlen aber belegen, dass das Autofahren auch mit dem Risikofaktor Mensch am Steuer in den vergangenen Jahren deutlich sicherer geworden ist - und darauf kommt es zunächst einmal an.

Das autonome, komplett unfallfreie Fahren wird in den USA wie in Europa noch auf lange Zeit eine Illusion bleiben. Auch hinter dem besten Computer und dem ausgeklügeltsten Sensor steht immer irgendwo ein Mensch, der ihn programmiert oder entwickelt. Und Menschen machen Fehler.

Themen Folgen