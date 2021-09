Sehen Sie hier unser Live-Interview mit Christian Lindner

"Sind Sie der Kanzlermacher, Herr Lindner?": Jetzt stellt sich der FDP-Chef bei "Augsburger Allgemeine Live" den Fragen von Gregor Peter Schmitz und unseren Lesern.

FDP-Chef Christian Lindner könnte nach der Bundestagswahl der Mann sein, mit dem eine Regierungskoalition steht oder fällt – seine FDP könnte allen großen Parteien die zusätzlich notwendigen Stimmen liefern. Unter anderem darüber wollen wir mit dem Politiker reden, der im Jahr 2017 noch erklärte, er wolle "lieber nicht regieren als falsch zu regieren". Lindner ist heute zu Gast bei unserem beliebten Gesprächsformat "Augsburger Allgemeine Live".

Christian Lindner zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live": Sehen Sie hier das Live-Interview

Unser Format, zu dem sogar schon Kanzlerin Angela Merkel als Gast kam, muss zwar derzeit als Publikumsveranstaltung pausieren. Doch es geht trotzdem weiter, per Videoschalte. Am heutigen Montag, 20. September, stellt sich Christian Lindner Ihren Fragen und denen von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. Die Live-Übertragung finden Sie ab 16 Uhr an dieser Stelle oder auf unserer Facebook-Seite.

Was wollen Sie von Christian Lindner wissen? Ihre Fragen an den FDP-Chef können Sie uns per Mail zukommen lassen. (AZ)

