Sehen Sie hier unser Live-Interview mit Peter Altmaier

"Reden wir über Innovation": Am Montag stellt sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei "Augsburger Allgemeine Live" den Fragen von Gregor Peter Schmitz und unseren Lesern.

Wie steht es um die deutsche Wirtschaft nach der Corona-Krise - und wie ist sie für die Zukunft aufgestellt? Werden Start-ups und mutige Gründer im Land ausreichend gefördert? Über diese und andere Fragen wollen wir am kommenden Montag mit Peter Altmaier sprechen, dem Bundeswirtschaftsminister. Der CDU-Politiker ist der nächste Gast bei unserem beliebten Gesprächsformat "Augsburger Allgemeine Live".

Wirtschaftsminister Peter Altmaier am 12. Juli bei "Augsburger Allgemeine Live"

Das Interview ist der Auftakt der Themenwoche "Zukunft & Innovation" der Augsburger Allgemeinen und Rocketeer. Vom 12. bis 17. Juli blicken wir in vielen Beiträgen gemeinsam in die Zukunft und zeigen innovative Ideen aus Wirtschaft und Politik sowie die Macherinnen und Macher dahinter.

Unser Format "Augsburger Allgemeine Live", zu dem sogar schon Kanzlerin Angela Merkel als Gast kam, muss zwar derzeit als Publikumsveranstaltung pausieren. Am Montag, 12. Juli, stellt sich Peter Altmaier deshalb per Videoschalte Ihren Fragen und denen von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. Die Live-Übertragung finden Sie am Montag ab 16.30 Uhr an dieser Stelle oder auf unserer Facebook-Seite.

Schicken Sie uns Ihre Frage an Wirtschaftsminister Peter Altmaier

Ihre Fragen an den Wirtschaftsminister können Sie uns per Mail an live@augsburger-allgemeine.de zukommen lassen. Zuletzt war Kanzleramtsminister Helge Braun zu Gast bei "Augsburger Allgemeine Live". Hier können Sie das Gespräch noch einmal ansehen:

