Augsburger OB Gribl kehrt Politik den Rücken und wechselt in Immobilienbranche

Exklusiv Kurt Gribl, Bayerischer Städtetagpräsident und ehemaliger stellvertretender CSU-Chef, will künftig als Berater internationale Bauprojekte betreuen.

Von Stefan Krog

Der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags und scheidende Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl will der Politik mit Ende seiner Amtszeit endgültig den Rücken kehren und in die freie Wirtschaft wechseln. „Es muss möglich sein, aus einem Beruf in die Politik gehen zu können, es muss aber auch möglich sein, aus der Politik wieder herauszugehen“, sagte der langjährige stellvertretende CSU-Vorsitzende im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Kommunalpolitiker erteilte damit allen Spekulationen eine Absage, er wolle an die Spitze eines Verbandes oder an eine andere Stelle in der Politik wechseln.

Gribl will Berater in der Immobilienbranche werden

Stattdessen kündigte der 55-Jährige Baujurist an, sich als Berater in der Immobilienbranche selbstständig zu machen. „Schwerpunkte sind der Bau- und Immobilienbereich mit Blick auf die Entwicklung und Realisierung von Bauprojekten sowie der private oder unternehmerische Grundstücksverkehr“, sagte Gribl. Er werde Projekte in ganz Deutschland und international betreuen. „Meine selbstständige Tätigkeit gehe ich nach und nach an, konzentriere mich auf das, was mich interessiert und was ich an zeitlichem Engagement investieren möchte.“

Wegen Corona: Online-Stream statt Verabschiedung im Goldenen Saal

Auf den traditionellen Festakt im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses muss das scheidende Oberhaupt wegen der Coronavirus-Krise verzichten. Stattdessen will sich Gribl am heutigen Donnerstag, dem letzten Tag seiner Amtszeit, via Internetstream von den Bürgern verabschieden. „Anders geht es nicht, diesen letzten Akt in Zeiten von Corona zu gestalten“, sagt der 55-Jährige, der nach zwölf Jahren als Oberhaupt von Schwabens größer Stadt nicht mehr kandidiert hatte.

