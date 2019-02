12:03 Uhr

Aus Angst vor dem Brexit: Die ersten Briten packen Notrationen Politik

Familie Tingey aus England verpackt vor dem Brexit das Nötigste und verkauft es. Wie sich eine Familie für den Härtefall rüstet.

Von Katrin Pribyl

Begonnen hat die Geschichte irgendwie als Spaß. Nur, mittlerweile nimmt dieser Spaß das gesamte Wohnzimmer der Familie Tingey im englischen Bishop’s Stortford in Beschlag. Kartons stehen in dem holzgetäfelten Raum herum, Klebebänder und Etiketten verteilen sich auf den Stühlen, die als Ablagen dienen. Unter einem großen Spiegel türmen sich in einem Regal wie in einem Tante-Emma-Laden die Keks- und Müslipackungen; Nudeln und Reis stapeln sich genauso wie Dosen voller Bohnen, eingelegten Früchten und Thunfisch.

Hester Tingey schnappt sich eine Packung Kaffee, passierte Tomaten sowie fünf Sardinen-Dosen und packt die Lebensmittel in eine große Box, die vor ihr auf einem großen Holztisch steht und jetzt schon fast überquillt. „Wir wollen nicht, dass den Menschen nach dem Brexit elend zumute ist, sondern dass sie glücklich sind“, sagt die 52-Jährige und zeigt auf Schokoriegel, die ebenfalls in die Box gehören. Es ist der Klassiker des Angebots: das Brexit-Überlebenspaket.

Nahrung für eine Woche kostet 100 Pfund

100 Pfund kostet die Ration, von der sich zwei Erwachsene und zwei Kinder eine Woche lang ernähren können. Sie soll vor allem jenen Teil der Briten beruhigen, die sich „Preppers“ nennen – Menschen, die für das Schlimmste vorbereitet sein wollen. Sie machen nur eine Minderheit aus, blicken aber voller Sorge auf den 29. März. Dann tritt das Königreich offiziell aus der EU aus.

Nur wenige Wochen vor der Scheidung stößt der von London und Brüssel ausgehandelte Deal auf massiven Widerstand im Parlament. Ein chaotischer Austritt ohne Abkommen rückt näher. Die Behörden gehen davon aus, dass die Kontrolle der Lastwagen am wichtigsten Fährhafen in Dover mit langen Verzögerungen verbunden ist. Kurzfristig könnte es zu Engpässen in Apotheken und Supermärkten kommen. Ein Drittel der Produkte stamme aus der EU, weshalb sich bei einem ungeordneten Brexit die Verfügbarkeit vieler Waren verringert, warnen die Chefs führender Supermärkte und Restaurantketten.

„Es schadet nicht, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein“, sagt Hester Tingey. Die Idee, sogenannte „survival packs“ anzubieten, hatte ihr Mann Fred. Es überrascht kaum, dass der 52-Jährige früher im Risikomanagement tätig war, vor 15 Jahren sogar mit einem Branchen-Preis dafür ausgezeichnet wurde.

Mittlerweile offerieren er und seine Frau neben dem Klassiker eine Box für Veganer, für Hunde, für Katzen, eine Kiste mit Überlebensutensilien wie Streichhölzern, Aluminiumdecken oder Batterien sowie das sogenannte Geschenkpaket, das aus Lebensmitteln aus Europa besteht, „die nach dem Brexit vielleicht schwerer erhältlich sind“, sagt Tingey. Deutsches Brot, französischer Wein, italienischer Kaffee.

Die Medikamente werden aus Deutschland importiert - in Zukunft ein Problem?

In der Küche nebenan sitzt die 24-jährige Tochter Tabby. Ihre persönlichen Überlebenspakete lagert sie in Form einer Monatsration Insulin im Kühlschrank. Die Yoga-Lehrerin hat Diabetes Typ 1, ihre Medikamente werden aus Deutschland importiert. Sie sei beunruhigt, sagt Tabby Tingey, „auch wenn man denken müsste, dass eine Knappheit überhaupt keine Option ist“. Weil sie durch ihre Essgewohnheiten etwas weniger Insulin braucht, als sie verschrieben bekommt, hat sie sich einen kleinen Vorrat anlegen können.

Obwohl das Gesundheitsministerium versucht zu besänftigen, horten Briten zunehmend ihre Medikamente. Die Regierung habe große Anstrengungen unternommen und „einiges an Steuergeldern investiert“, damit die Menschen an ihre Arzneimittel kämen. Aber auch der Verband britischer Diabetiker schlägt Alarm. Die Regierung müsse dringend darlegen, wie bei einem No-Deal-Brexit die Versorgung gewährleistet ist.

Seit drei Wochen packen die Tingeys in ihrer Freizeit mithilfe der Familie, von Freunden und Freiwilligen die Boxen. „Das Interesse geht durch die Decke“, so Hester Tingey. Doch auch die negativen, teils hasserfüllten Reaktionen nehmen zu. Insbesondere in den sozialen Medien wird ihnen Panikmache vorgeworfen und dass sie mit den Ängsten anderer Profit machen würden. „Dabei wollen wir nur helfen“, sagt Tingey. Und aufgrund der hohen Portokosten würden sie auch nichts verdienen.

Themen Folgen