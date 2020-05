08.05.2020

Außenminister Maas warnt vor hartem Brexit im Schatten der Corona-Krise

Exklusiv Heiko Maas sieht ein wachsendes Risiko für ein Scheitern der Verhandlungen über das Handelsabkommen mit London. Großbritannien entferne sich besorgniserregend.

Von Stefan Lange

Bundesaußenminister Heiko Maas warnt vor einem wachsenden Risikos eines harten Brexits inmitten der Coronavirus-Kirse und dem Scheitern der Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über eine Folgeabkommen. „Es ist besorgniserregend, dass Großbritannien sich bei zentralen Punkten in den Verhandlungen weiter von unserer gemeinsam vereinbarten Politischen Erklärung entfernt“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion „Das geht so nicht, denn die Verhandlungen sind ein Gesamtpaket, so wie es in der Politischen Erklärung angelegt ist“, betonte Maas.

Derzeit ist dem Außenminister zufolge keine Einigung über ein umfassendes Handels- und Partnerschaftsabkommen oder eine Verlängerung der Verhandlungsfrist über das Jahresende hinaus absehbar. „Wir bleiben bei dieser klaren Linie - konstruktiv, aber auch konsequent“, betonte Maas. „Die britische Regierung lehnt eine Fristverlängerung weiter ab“, fügte er hinzu. „Wenn es dabei bleibt, dann müssen wir zum Jahreswechsel neben Corona auch noch den Brexit bewältigen“, warnte er.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen