16.07.2018

Auszeichnung für Balten Politik

Steinmeier verleiht Friedenspreis

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die baltischen Staaten für ihr Eintreten für ein friedliches Europa ausgezeichnet. „Europa als Zukunft und Notwendigkeit: Manchmal scheint es mir fast, als seien uns die baltischen Staaten ein gutes Stück voraus, was Ernst und Lebendigkeit dieser Einsicht angeht“, sagte Steinmeier bei der Verleihung des Internationalen Preises des Westfälischen Friedens an Estland, Lettland und Litauen. Stellvertretend für die Bürger ihrer Länder nahmen die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite, die estnische Präsidentin Kersti Kaljulaid und der lettische Präsident Raimonds Vejonis den Friedenspreis entgegen. Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Pfadfinder, die als Jugendbewegung mit weltweit 50 Millionen Mitgliedern zu einer friedensorientierten Entwicklung junger Menschen beitrügen, so die Jury. Der mit 100000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahren an Personen und Institutionen vergeben, die zum Vorbild für Friedensarbeit geworden sind. (dpa)

