04.12.2019

BVG veräppeln U-Bahn-fahrenden Norbert Walter-Borjans

Da will der designierte SPD-Parteichef auf Normalo machen und wird prompt von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) aufs Korn genommen. Was hinter der Geschichte steckt.

Ein netter, älterer Herr mit Brille sitzt mit seiner schwarzen Jacken lächelnd in der Berliner U-Bahn und macht ein Selfie. Solche Dinge soll es ja bekanntlich geben. Doch der nette, ältere Herr mit Brille ist Norbert Walter-Borjans und der designierte SPD-Parteichef. Und sein Selfie veröffentlichte er am Mittwoch auf Twitter. Dazu schrieb er: "Nur mal so für die, die meinen, wir würden in Limousinen unter Tage ins Willy-Brandt-Haus chauffiert: U-Bahn ist auch schön!"

So weit, so gut. NoWaBo, wie er gerne abgekürzt wird, möchte sich als Normalo zeigen. Wie üblich finden das einige Nutzer super und andere eher weniger. Besonders witzig haben aber die Berliner Verkehrsbetriebe auf den Tweet reagiert. Sie kommentierten schlicht: "Wer sind Sie?".

Wer sind Sie? — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) December 4, 2019

BVG vs. NoWaBo: Sprecherin der Verkehrsbetriebe beschwichtigt

Der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister und gebürtige Krefelder muss wohl einfach noch den Berliner Humor kennenlernen. Denn: "Das war natürlich ein Spaß", sagte eine BVG-Sprecherin. Natürlich wisse man, wer Norbert Walter-Borjans sei. "Auf unsere Art und Weise war das ein 'Herzlich willkommen'." In ein paar Wochen wird er möglicherweise nicht mehr so unbehelligt mit der U-Bahn fahren können.

Gemeinsam mit Saskia Esken soll Norbert Walter-Borjans auf dem Parteitag ab Freitag in Berlin offiziell als neues Führungsduo der SPD gewählt werden. Die Abstimmung unter den SPD-Mitgliedern hatten sie deutlich gegen Olaf Scholz und Klara Geywitz gewonnen, ihre Bestätigung durch die Delegierten gilt als Formsache. (dwo mit dpa)

