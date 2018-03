Baerbock fordert Stopp aller Rüstungsexporte in die Türkei

Oppositionelle verhaftet

Russische Präsidentenwahl im Zeichen der Krise mit Westen

In Russland steuert Präsident Wladimir Putin ungefährdet seine Wiederwahl an. Möglicher Unmut in der Bevölkerung kann sich nur an einer schlechten Beteiligung zeigen. Die Polizei geht deshalb gegen alle vor, die zum Boykott auffordern.