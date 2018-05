Bamf: Kein Verzicht auf Altersprüfung wegen Arbeitsbelastung

"Harte militärische Reaktion"

Israel greift nach Granatenbeschuss Ziele im Gazastreifen an

Am Morgen heulten in mehreren israelischen Ortschaften an der Grenze zum Palästinensergebiet die Warnsirenen. Militante Palästinenser hatten Dutzende Mörsergranaten abgefeuert. Verletzt wurde offenbar niemand. Israel flog anschließend Vergeltungsangriffe.