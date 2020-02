vor 17 Min.

Bayerische FDP will Lindner trotz Kritik am Krisenmanagement Vertrauen aussprechen

Exklusiv Die bayerische FDP steht laut ihren Chef, Daniel Föst, hinter Christian Lindner. Dennoch äußerte Föst auch Kritik an Lindners Krisenmanagement.

Die bayerischen Liberalen wollen FDP-Chef Christian Lindner trotz Kritik am Krisenmanagement des Debakels um die Thüringer Ministerpräsidentenwahl im Bundesvorstand das Vertrauen aussprechen. Lindner habe sich vor Ort für eine schnelle Lösung eingesetzt, sagte Bayerns FDP-Chef Daniel Föst zu unserer Redakton. „Das verdient Respekt und es hat funktioniert, er hat mein Vertrauen“, kündigte Föst an.

Gleichwohl kritisierte er das Krisenmanagement des Parteichefs: Lindner hätte die Kritik am Vorgehen der Thüringer FDP „am Donnerstag noch klarer und schneller ausdrücken müssen“, betonte Föst.

Wegen der Wahl Kemmerichs in Thüringen sind bereits Mitglieder ausgetreten

Der Thüringer Landeschef Thomas Kemmerich hätte nicht zur Ministerpräsidentenwahl antreten und niemals die Wahl mit den Stimmen der AfD annehmen dürfen, sagte Föst. „Die Taktik war von vornherein eine Katastrophe. Ich halte den gesamten Ablauf für einen schweren Fehler“, äußerte sich der bayerische Landeschef. „Wir müssen das Ganze jetzt kritisch aufarbeiten, dazu brauchen wir die Sondersitzung des Bundesvorstandes.“

Er bestätigte, dass es bereits mehrere Parteiaustritte gibt. „Die Mitglieder in Bayern sind schockiert, dass sich ein Liberaler mit den Stimmen der AfD hat wählen lassen“, sagte Föst. Dies sei auch eine Belastung für den Wahlkampf vor der Kommunalwahl am 15.März. „Was die Thüringer Parteikollegen da gemacht haben, ist sicher keine Hilfe für uns in Bayern“, betonte Föst. (AZ)

