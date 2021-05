vor 53 Min.

Bayern lockert die Regeln: Ist die dritte Corona-Welle schon gebrochen?

Plus Markus Söder will die Gastronomie und den Tourismus öffnen, die Inzidenzwerte sinken. Warum Mediziner trotzdem zur Vorsicht mahnen.

Es liegt ein Gefühl der Erleichterung in der Luft. Statt über strengere Regeln und steigende Infektionszahlen diskutiert Deutschland über die nächsten Öffnungsschritte. Bayern schafft bereits Fakten: Ab Montag dürfen in Landkreisen und kreisfreien Städten unter Anwendung von Test- und Hygienekonzepten die Außengastronomie – und zwar bis 22 Uhr –, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen. Zu Beginn der Pfingstferien am 21. Mai soll auch Tourismus wieder möglich sein. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen öffnen – allerdings gelten all diese Öffnungsschritte nur dort, wo die Inzidenzwerte stabil unter 100 liegen.

