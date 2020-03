vor 32 Min.

Bayern und Sachsen vor Ausbau der Zusammenarbeit

Exklusiv Bayern und Sachsen sind Nachbarn. Nun wollen die beiden Bundesländer noch enger als bisher zusammenarbeiten.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den Willen seines Landes zu einer verstärkten Kooperation mit Bayern bekundet. Mit Blick auf eine gemeinsame Kabinettssitzung am Dienstag in Hof sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion, beide Seiten wollten „die gute länderübergreifende Zusammenarbeit weiter ausbauen und vertiefen“. Kretschmer wird die Sitzung gemeinsam mit seinem bayerische Amtskollegen Markus Söder leiten. Vor Beginn der Sitzung tragen sich beide nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Harald Fichtner in das Gästebuch der Stadt Hof ein.

Bayern und Sachsen wolllen voneinander lernen

Im Mittelpunkt der Kabinettssitzung stehen demnach Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und die Wasserstoffstrategie. „Wir beschäftigen uns mit Fragen der Sicherheit und Bezahlbarkeit der Energieversorgung, dem Ausbau der Elektromobilität sowie der Verbesserung der Mobilfunkversorgung“, sagte Kretschmer. Auch zu aktuellen Themen wie dem Umgang mit dem Coronavirus und die Extremismusbekämpfung werde man sich „intensiv austauschen und voneinander lernen“. (lan)

