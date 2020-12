vor 1 Min.

Bayern will noch im Dezember mit Corona-Impfungen beginnen

Bayern will noch in diesem Jahr mit den Corona-Impfungen beginnen. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder im Live-Interview mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz.

Exklusiv Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hofft auf einen Start der Corona-Impfzentren noch in diesem Jahr. Die Impfmittel sollen zudem vor Sabotage geschützt werden.

Von Gregor Peter Schmitz

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hofft, noch in diesem Jahr mit den Corona-Impfungen in Bayern beginnen zu können und hat spezielle Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Impfpräparate vor Anschlägen angekündigt. „Es ist eine große Hoffnung und eine gute Botschaft das möglicherweise noch im Dezember geimpft werden kann“, sagte der CSU-Chef unserer Redaktion mit Blick auf die voraussichtlich europäische Zulassung des Biontech-Impfstoffes vor Weihnachten. Die Impfung von hochgefährdeten Alters- und Risikogruppen soll jetzt vordringlich eingeleitet werden. „Genau das machen wir, es setzt ein klares Signal.“

Markus Söder: Logistik für Corona-Impfungen in Bayern startklar

Massenimpfungen seien die beste Langzeitstrategie gegen Corona, betonte Söder. „Der Schutz funktioniert eigentlich nur wirksam mit der Impfung“, sagte der CSU-Vorsitzende. Söder kündigte zugleich hohe Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Impfmittel an. „Wir müssen erst mal den Impfstoff davor schützen das geklaut oder zerstört wird“, erklärte der Ministerpräsident. „Da gibt es im Netz ja alle möglichen Drohungen“, fügte er hinzu.

Die Logistik in Bayern sei startbereit: „Wir haben über hundert Impfzentren und insgesamt 3000 Ärzte wollen zur Verfügung stehen“, sagte Söder. „Das müsste ganz gut funktionieren, wenn der Impfstoff in Bayern noch in diesem Jahr kommt.“

Markus Söder: Ende des Lockdowns nur möglich, wenn Zahlen sinken

Am wichtigsten sei aber zunächst, dass die Infektionszahlen nach unten gingen. Davon hängt laut Söder auch die Dauer des Lockdowns ab: „Viele sagen, am 10. Januar ist alles vorbei. Ich sage, diese Maßnahmen müssen so lange getätigt werden, bis die Zahlen unten sind.“ Als Zielmarke nannte er ein Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Deutschland befinde sich in der schwierigsten Phase der ganzen Pandemie: „Aus der Seuchen-Geschichte weiß man, die zweite Welle ist immer die schlimmere, weil viele Menschen die Gefahr unterschätzen, wenn man die erste Welle gut überstanden hat“, sagte Söder. „Jetzt sind wir über weit über 20.000 Neuinfektionen am Tag, das können wir nicht mehr verkraften.“

