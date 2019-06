06:32 Uhr

Bayern wird eigenes Grundsteuer-Modell umsetzen

Bayern wird bei der Erhebung der Grundsteuer künftig seinen eigenen Weg gehen. Die Staatsregierung will die von der Großen Koalition vereinbarte Öffnungsklausel nutzen.

Von Christian Grimm

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat beigedreht. Bei der Grundsteuer wird es eine Öffnungsklausel für die Bundesländer geben, gegen die sich der SPD-Politiker lange sträubte. Damit haben sich CDU und CSU durchgesetzt. Bayern kann nun wie angekündigt die Grundsteuer nach der Fläche von Grundstücken und Gebäuden einführen. "Die Länder können ihr eigenes Gesetz zur Grundsteuer machen. Das ist ein gutes Ergebnis, weil es passgenaue Lösungen ermöglicht", sagte Unions-Fraktionsvize Andreas Jung unserer Redaktion.

Die Koalitionsspitzen hatten sich am Sonntagabend nach monatelangem Tauziehen auf die Reform der Grundsteuer verständigt. Demnach wird die große Koalition das Modell des Bundesfinanzministers zur Erhebung der Grundsteuer bundesweit einführen, den Ländern steht jedoch frei, es anzuwenden oder eigene Regelungen zu treffen.

Der bayerische Fiskus wird die Grundsteuer künftig auf Basis der Grundstücksfläche berechnen. Der Wert eines Grundstücks soll anders als im Modell des Bundesfinanzministeriums keine Rolle spielen. Damit wird es für die Berechnung der Grundsteuer im Freistaat unerheblich sein, ob ein Grundstück in einer teuren Stadt oder auf dem Land gelegen ist. "In Bayern werden wir nun unser unbürokratisches Einfach-Grundsteuermodell umsetzen", sagte Finanzminister Albert Füracker. Söder nannte den Kompromiss "sehr gut für Bayern".

Für die Grundsteuer-Reform muss Grundgesetz geändert werden

Anders als im bayerischen Flächenansatz will Scholz die individuelle Abgabe anhand von fünf Wertfaktoren erheben. Dazu zählen die Wohnfläche, das Baujahr, die Grundstücksfläche, der Bodenrichtwert und die Kaltmiete. Letztere soll unabhängig davon einfließen, ob eine Immobilie vermietet ist oder der Eigentümer selbst darin wohnt.

Besitzer von Grund und Immobilen in guten Lagen, wie zum Beispiel in der Innenstadt von gefragten Großstädten wie München und Berlin, würden dem Konzept nach mehr bezahlen. Diese Mehrbelastung Gutsituierter ist von Scholz gewollt. Allerdings wären davon auch Mieter betroffen, weil die Vermieter die Steuer auf sie umlegen dürfen. Die Union hingegen warf ihm vor, mit seinem Vorschlag ein bürokratisches Monster zu erschaffen und den enormen Anstieg der Mieten weiter zu befeuern. Immerhin soll nun der ursprünglich von Scholz geplante Metropolenzuschlag entfallen. Er sah für bessere Wohnlagen in Großstädten ab 600.000 Einwohnern einen zehnprozentigen Aufschlag bei den Durchschnittsmieten vor. Besonders in jenen Städten ist der Wohnungsmarkt besonders angespannt.

Grundsteuer – was ist das? 1 / 9 Zurück Vorwärts Die Grundsteuer zahlt jeder, der ein Grundstück oder Gebäude besitzt - sie kann auch auf Mieter umgelegt werden. In die Berechnung fließen drei Werte ein:

1. Die Finanzämter kalkulieren den sogenannten Einheitswert - derzeit noch auf Basis von veralteten Immobilienwerten aus den Jahren 1935 (Ostdeutschland) und 1964 (Westdeutschland). Genau diese Kalkulation soll jetzt geändert werden.

2. Multipliziert wird der Einheitswert mit der Steuermesszahl. Die hängt unter anderem davon ab, ob man nur eine Wohnung oder zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus besitzt.

3. Das Ergebnis wird noch einmal multipliziert mit einem von der Kommune festgelegten Hebesatz. Diese Hebesätze sind in Deutschland sehr unterschiedlich, der Durchschnitt im Jahr 2017 lag bei 375 Prozent. Spitzenreiter war die hessische Gemeinde Nauheim mit 960 Prozent.

Eine Beispielrechnung:

Eine Familie hat ein Einfamilienhaus in einem westlichen Bundesland. Das Finanzamt ermittelt für das Gebäude einen Einheitswert von 35.000 Euro. Die Steuermesszahl beträgt laut Grundsteuergesetz 2,6 Promille.

Bei einem durchschnittlichen Hebesatz von 375 Prozent würde die Familie 341 Euro Grundsteuer im Jahr bezahlen.

Stünde das Haus im hessischen Nauheim (Hebesatz 960 Prozent), würden ganze 873 Euro fällig.

Rund 30 Kilometer weiter westlich, in Ingelheim am Rhein (Hebesatz 80 Prozent), müsste man nur rund 73 Euro zahlen.

In jedem Fall muss für die Reform der Grundsteuer das Grundgesetz geändert werden. Sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat ist dafür eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig, über die Schwarz-Rot nicht verfügt. "Bei den Ländern zeichnet sich ab, dass es viel Zustimmung gibt", meint Jung. Schon in der kommenden Woche wollen Koalition und Regierung ihm zufolge einen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen. CDU/CSU und SPD müssen dort die Opposition überzeugen, das Reformpaket mitzutragen. Die Zeit drängt, denn spätestens am 31. Dezember muss die Novelle beschlossen sein. Ansonsten entfällt die Steuer, wie das Bundesverfassungsgericht verfügte. "Der Zeitplan ist machbar", gab sich CDU-Mann Jung zuversichtlich. Im Herbst soll das Vorhaben unter Dach und Fach gebracht werden.

Die höchsten deutschen Richter hatten der Politik vergangenes Jahr aufgetragen, die Grundsteuer zu reformieren. Sie monierten die jahrzehntealten Bodenrichtwerte als Berechnungsbasis. Die Einnahmen von zuletzt 14 Milliarden Euro fließen vollständig den Kommunen zu. Sowohl der Bundesfinanzminister als auch die Ministerpräsidenten haben den Bürgermeistern versprochen, dass sich am Aufkommen nichts ändern soll. Der Deutsche Mieterbund verlangte von der Koalition, dass die Grundsteuer nicht länger an die Mieter weitergereicht werden dürfte. "Mieter werden so doppelt zur Kasse gebeten, einmal über die hohe Miete und zum anderen über die höhere Grundsteuer, die sie für ihren Vermieter bezahlen müssen", kritisierte Mieterbund-Geschäftsführer Ulrich Ropertz. Das Regierungsbündnis plant allerdings nicht, die Mieter zu entlasten.

Grundsteuer-Reform sorgt für "Herkulesaufgabe"

Der Chef der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, Thomas Eigenthaler, hat die Reform als Einigung in letzter Minute begrüßt. "Nach 14 Monaten des Hin und Her kommt endlich eine großkoalitionäre Bewegung in die Sache", sagte der Verbandschef unserer Redaktion. Eigenthaler kritisierte jedoch, dass über den Inhalt der Pläne weiterhin keine Klarheit herrsche. "Details der Einigung sind nach wie vor nicht bekannt, man spricht nur diffus von substantieller Einigung", sagte er. "Wir in den Finanzämtern und in unseren IT-Abteilungen wollen nun endlich wissen, was genau zu tun ist."

Schließlich habe man nur fünf Jahre Zeit, um 36 Millionen Grundstücke neu zu bewerten. "Das ist eine Herkulesaufgabe, für die man im Grunde zehn Jahre brauche", so der Steuerrechtler und frühere Finanzamtschef. (mit dpa)

