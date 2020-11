vor 17 Min.

Bayerns neuer LKA-Chef kündigt harten Kurs gegen Extremismus innerhalb der Polizei an

Pickert: „Wer in Chatgruppen rassistische, menschenfeindliche oder volksverhetzende Dinge verbreitet, wird die Konsequenzen spüren.“

Der neue Chef des Bayerischen Landeskriminalamts Harald Pickert hat einen harten Kurs gegen extremistische Tendenzen und Straftaten in Reihen der Polizei angekündigt. „Wir haben für Rechtsextremismus oder Reichsbürgertum kein Verständnis“, sagte Pickert unserer Redaktion. „Wer in Chatgruppen rassistische, menschenfeindliche oder volksverhetzende Dinge verbreitet, wird die Konsequenzen spüren“, betonte er. „Genauso wie diejenigen, die sich jetzt bei Corona-Demos in der Öffentlichkeit zeigen und damit prahlen, dass sie aktive oder ehemalige Polizisten sind“, fügte der LKA-Chef hinzu, dessen Behörde zuständig für interne Ermittlungen innerhalb der bayerischen Polizei ist. „So ein Kollege hat bei uns nichts zu suchen“, betonte er.

Harald Pickert: "Fälle lückenlos aufklären"

„Das Straf- und Beamtenrecht bietet uns in der Betrachtung des jeweiligen Einzelfalls verschiedene Möglichkeiten, gegen diese Kollegen vorzugehen“, sagt Pickert. Dies gelte auch für andere Straftaten von Polizisten, wie etwa jüngste Fälle von Drogenbesitz oder Kinderpornografie. „Wir sind dazu verpflichtet, solche Fälle lückenlos aufzuklären“, betonte der LKA-Chef, der seit September im Amt ist. „Wir setzen alles, was uns zur Verfügung steht, bei den Ermittlungen ein, um diese Sachverhalte der Staatsanwaltschaft zu übergeben, damit diese die Entscheidung zum weiteren Vorgehen treffen kann“, fügte er hinzu. „Denn solche Skandale sind natürlich schlecht für unser Image. Ich glaube aber trotzdem, dass großes Vertrauen in die Polizei herrscht.“

An die Polizeiarbeit und an das Selbstbild des Beamten bestehe dabei aber ein hoher Anspruch. „Da sind Verbindungen zur Reichsbürgerszene oder zu Corona-Leugnern oder zu Rechtsextremisten natürlich ein No-Go.“ Die Polizei müsse für die Werte der demokratischen Gesellschaft stehen. „Das ist leicht gesagt, aber eine echte Herausforderung für jeden Polizeibeamten, von der Ausbildung bis zum späteren Dienst“, räumte Pickert ein. „Wenn man mit Gewalt konfrontiert wird, dürfen daraus keine extremen oder gar extremistischen Ansichten entstehen. Das muss man akzeptieren, dass dieser Beruf solche Erlebnisse mit sich bringt.“

