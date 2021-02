Beim Impfen vorgedrängelt? Koalition plant bis zu 25.000 Euro Strafe für Impfdrängler

"Wer sich beim Impfen gegen das Corona-Virus vordrängelt, soll nach dem Willen von Union und SPD künftig bis zu 25.000 Euro Strafe zahlen."

Liebe Regierungskoalition: Je mehr Monate ins Land ziehen, desto weniger Knappheit an Impfstoff wird es geben. Wenn die Knappheit entfällt, muss sich auch niemand mehr vordrängeln. Der Bürger erwartet jedoch, dass sich die, die sich bisher und damit in der größten Not als Impfdrängler schuldig gemacht haben, unter voller Ausschöpfung des Strafrahmens bestraft werden. Bei Landräten (keine Wiederwahl) oder Kirchenvertretern (Kirchenaustritt) könnte der Bürger sonst eventuell Selbsthilfe in Betracht ziehen.

