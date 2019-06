Bericht: Innenminister wollen Daten von "smart home"-Geräten

75 Jahre Alliierten-Landung

Staats- und Regierungschefs gedenken D-Day in Portsmouth

Zum Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie sind einige der mächtigsten Politiker versammelt: US-Präsident Trump, Premierministerin May, Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron. Doch die größte Autorität scheint an diesem Tag die 93 Jahre alte Queen zu haben.