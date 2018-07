07:56 Uhr

Bericht: Italien will keine Flüchtlinge von EU-Mission "Sophia" aufnehmen Politik

Italien will auch geretteten Migranten an Bord von Schiffen der EU-Marinemission Sophia künftig die Aufnahme verweigern.

Italien untersagt privaten Seenotrettern, seine Häfen anzulaufen. Nun will das Land einem Bericht zufolge die Aufnahme von Migranten der EU-Mission "Sophia" verweigern.

Italien will auch geretteten Migranten an Bord von Schiffen der EU-Marinemission "Sophia" künftig die Aufnahme verweigern. Das habe Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini vor drei Tagen mitgeteilt, berichtet die Welt unter Berufung auf ein Schreiben, das der Welt vorliege. Die Operation "Sophia", an der die Bundeswehr beteiligt ist, richtet sich gegen Schleusernetzwerke im Mittelmeer. Die Soldaten haben aber auch Tausende aus der Seenot gerettet. Zuletzt hatte Italien bereits Rettungsschiffe von Nichtregierungsorganisationen abgewiesen.

Wie die Welt berichtet, hätten die zuständigen Botschafter im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK) wegen der Dringlichkeit bereits am Mittwoch über alternative Lösungen zur Verteilung der geretteten Migranten beraten. Zu einem Konsens sei es nicht gekommen, die Beratungen sollen am Freitag fortgesetzt werden.

Italien fordert Revision der Mission "Sophia"

Die Welt zitiert aus dem Schreiben von Italiens Außenminister Milanesi, das Land sei "unter den derzeitigen Umständen nicht mehr in der Position", dem "Operationsplan" des "Sophia"-Einsatzes "zuzustimmen und sich entsprechend zu verhalten". Weiter heißt es: "Wir fordern eine Revision des Operationsplanes für die Regeln zur Ausschiffung, um sie in vollen Einklang zu bringen mit dem Prinzip einer fairen Aufgabenteilung, wie sie in Artikel 80 des EU-Vertrags festgeschrieben wurde."

Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte bereits vor knapp zwei Wochen angekündigt, künftig auch Schiffen internationaler Missionen im Mittelmeer das Einlaufen in seine Häfen verwehren. Nähere Angaben zu den von ihm erwähnten "Missionen" machte er aber nicht. Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte zudem am Samstag in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk eine Revision der Mission "Sophia" gefordert, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. (dpa/AFP/AZ)

Um Seenotrettung geht es auch in unserer aktuellen Podcast-Folge. Dort kommt der Landsberger Kapitän der "Lifeline", Claus-Peter Reisch, zu Wort.

