vor 17 Min.

Berichte: Japans Regierungschef Shinzo Abe tritt zurück

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe gibt übereinstimmenden Medienberichten zufolge sein Amt ab.

Japans rechtskonservativer Regierungschef Shinzo Abe tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Das berichteten japanische Medien am Freitag übereinstimmend. Abe hatte sich in den vergangenen Tagen wiederholt aus nicht näher bekannten Gründen zu Untersuchungen ins Krankenhaus begeben. Der Rechtskonservative ist der am längsten amtierende Ministerpräsident seines Landes. Er amtiert seit 2012. (dpa)

