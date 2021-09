Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2021: Ergebnisse

In Berlin fand die Wahl 2021 zum Abgeordnetenhaus statt. Hier finden Sie die Wahlergebnisse und weitere Informationen.

Die Menschen in Berlin haben darüber entschieden, wie sich das Landesparlament zusammensetzt - das in der Hauptstadt nicht Landtag heißt, sondern Abgeordnetenhaus. Bisher regierten SPD, Linke und Grüne zusammen in einer Koalition. Der Regierende Bürgermeister ist bislang Michael Müller von der SPD.

Hier finden Sie die Wahlergebnisse. Außerdem erfahren Sie weitere Informationen.

Wahlergebnisse zur Berlin-Wahl 2021: vorläufiges amtliches Endergebnis

Wie fallen die Ergebnisse der Abgeordnetenhaus-Wahl aus? Das ist das vorläufige amtliche Endergebnis der Berlin-Wahl 2021:

SPD : 21,4 Prozent

: 21,4 Prozent Grüne: 18,9 Prozent

CDU : 18,1 Prozent

: 18,1 Prozent Linke: 14,0 Prozent

AfD : 8,0 Prozent

: 8,0 Prozent FDP : 7,2 Prozent

Was ist das Abgeordnetenhaus in Berlin?

Das Abgeordnetenhaus ist das Parlament des Bundeslandes Berlin, das seit 1993 im ehemaligen Preußischen Landtag angesiedelt ist. Seine Aufgaben sind die Gesetzgebung für den Stadtstaat, die Regierungsbildung durch die Wahl des Regierenden Bürgermeisters und die Kontrolle der Regierung.

Ergebnisse: Wie wurde das Abgeordnetenhaus in Berlin gewählt?

Das Abgeordnetenhaus wird alle fünf Jahre "in einer allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahl" von den Menschen in Berlin bestimmt. Die Wahlberechtigten haben dabei zwei Stimmen.

Mit der Erststimme wird in jedem Wahlkreis ein Direktkandidat ins Parlament gewählt. Die Zweitstimme gilt hingegen nicht einer Person, sondern einer Partei. Sie bestimmt darüber, wie viele Sitze eine Partei erlangt und wie viele Kandidaten sie damit von ihrer Liste ins Abgeordnetenhaus bringen kann.

Termin: Wann war die Wahl in Berlin 2021?

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus fand am 26. September 2021 statt - am selben Tag wie die Bundestagswahl und die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Öffnungszeiten der Wahllokale waren an dem Sonntag von 8 bis 18 Uhr angesetzt. Alle Wahlberechtigten durften ohne Angaben von Gründen aber auch vorher schon per Briefwahl ihre Stimmen abgeben.

Wann kamen Ergebnis, erste Hochrechnung und Prognosen zur Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin?

Als am 26. September um 18 Uhr die Wahllokale schlossen, begann sofort die Auszählung. Die Prognosen kamen direkt um 18 Uhr. Diese basierten nämlich nicht auf der Auszählung, sondern auf anonymen Befragungen der Menschen in den Wahllokalen.

Das vorläufige amtliche Endergebnis zur Berlin-Wahl folgte am nächsten Morgen um etwa 6 Uhr.

Umfragen zur Berlin-Wahl 2021: Umfrage-Ergebnisse

Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap befragt die Menschen in Berlin in Auftrag von Berliner Morgenpost und rbb regelmäßig dazu, welche Partei sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag die Wahl zum Abgeordnetenhaus wäre. Hier finden Sie die aktuellen Umfrage-Ergebnisse

Umfrage von Infratest dimap zur Berlin-Wahl 2021 (Stand: September 2021)

SPD : 24 Prozent (+1)

: 24 Prozent (+1) Grüne: 18 Prozent (+1)

CDU : 16 Prozent (-3)

: 16 Prozent (-3) Linke: 13 Prozent (+1)

AfD : 10 Prozent (-1)

: 10 Prozent (-1) FDP : 7 Prozent (-1)

Umfragen können immer nur ein Stimmungsbild zum Zeitpunkt der Befragung abbilden. Meinungsforscher weisen selbst darauf hin, dass das Wahlergebnis am Ende deutlich anders ausfallen kann - alleine schon wegen der vielen unentschlossenen Wähler, die sich erst kurzfristig entscheiden.

Wahlergebnis der vergangenen Wahl in Berlin

Die letzte Wahl in Berlin fand am 18. September 2016 statt. So fiel das Wahlergebnis vor fünf Jahren aus:

SPD : 21,6 Prozent

: 21,6 Prozent CDU : 17,6 Prozent

: 17,6 Prozent Linke: 15,6 Prozent

Grüne: 15,2 Prozent

AfD : 14,2 Prozent

: 14,2 Prozent FDP : 6,7 Prozent

Die SPD wurde bei der vergangenen Wahl des Abgeordnetenhauses also die stärkste Kraft in Berlin. Sie bildete daraufhin eine Regierung mit Linkspartei und Grünen. Die CDU belegte den zweiten Platz, für die AfD war es der erste Einzug in das Parlament von Berlin. (sge)

