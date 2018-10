Bizarr: Hessen schafft erst jetzt die Todesstrafe ab

Plus In Deutschland gibt es keine Todesstrafe? Von wegen! Bis heute ist sie in der hessischen Verfassung verankert. Warum man die Abschaffung bisher vermieden hat.

Was absurd anmutet, wird Wirklichkeit: Wenn die Hessen am 28. Oktober einen neuen Landtag wählen, stimmen sie auch über die Abschaffung der Todesstrafe ab. Zwar geht es letztlich weniger um die Todesstrafe als um eine Verfassungsänderung im Allgemeinen. Doch allein die Tatsache, dass in der bisherigen Version die Todesstrafe überhaupt noch gültig war, dürfte viele verwundern. Tatsächlich wird sie gegenwärtig allein deshalb nicht vollstreckt, weil das stärkere Bundesrecht den strittigen Artikel außer Kraft setzt.

Ist die Abschaffung nur eine bloße Formsache? Nicht, wenn es nach dem Erlanger Wissenschaftler Franz Streng geht. Der Jura-Professor hat Studenten über ihre Haltung zur Todesstrafe befragt. Und siehe da: Sage und schreibe jeder Dritte sprach sich für ihre Wiedereinführung aus.

Helmut Ortner, Autor des jüngst erschienenen Buches „Wenn der Staat tötet – Eine Geschichte der Todesstrafe“ (Theiss Verlag), kann sich darüber nicht wundern. Dass sich bislang keine hessische Regierung getraut hat, den längst überflüssigen Artikel zur Disposition zu stellen, liegt ihm zufolge in der Furcht vor einem Debakel begründet: Die Wähler, so eine offenbar begründete Sorge, könnten am Ende für seine Beibehaltung votieren und damit ein fatales Signal in den Bund setzen. Nicht umsonst ist die Frage der Todesstrafe diesmal eingebettet in eine Reform der Verfassung insgesamt – neben der Streichung des Artikels geht es um 14 weitere Änderungen.

Öffentlichkeit bei der Hinrichtung war erwünscht

Der Vollzug der Todesstrafe ist in Europa über viele Jahrhunderte hinweg ein ganz gewöhnlicher Vorgang gewesen. Bestraft wurden Mörder, Vergewaltiger und Ketzer. Die Methoden ihrer Hinrichtung waren oft grausam, öffentliches Publikum dabei erwünscht: Schließlich sollten sich weitere Übeltäter beim Anblick dieses Spektakels auf Umkehr und Buße besinnen. Dass unter den Anwesenden jemand daran moralischen Anstoß nehmen könnte, auf diese Idee wäre niemand gekommen.

Und als man endlich doch daran Anstoß nahm, so galt die Kritik nicht etwa der Todesstrafe selbst. Es ging vielmehr um die Art und Weise, in der man die Verurteilten ins Jenseits beförderte. Wie Helmut Ortner eindrucksvoll beschreibt, manifestiert sich der Ursprung unseres heutigen Unrechtsempfindens ausgerechnet in der Erfindung der schrecklichsten aller Hinrichtungsmaschinen: Die Guillotine war keineswegs das Produkt einer menschenverachtenden Gesinnung. Ihr Namensgeber, der französische Arzt Joseph-Ignace Guillotin, hatte im Gegenteil ihre Entwicklung aus zutiefst humanistischen Gründen in Auftrag gegeben.

Guillotine als Symbol der Nächstenliebe

Hinrichtungen waren zuvor mit oft qualvollen Todeskämpfen verbunden. Die Guillotine sollte den Verurteilten stattdessen einen plötzlichen Tod garantieren. „Nichts anderes als ein Gefühl erfrischender Kühle“ versprach Guillotin all jenen, die künftig unter dem Fallbeil liegen würden. Seine Hinrichtungsmaschine: Sie war als ein Symbol der Nächstenliebe gedacht. Tatsächlich sollte sie während der Französischen Revolution zu einem Symbol des Schreckens werden.

Gerade wegen ihrer geräuschlosen und zweckmäßigen Mechanik lud sie nämlich zum regen Gebrauch ein. Getötet wurde schon bald nach den Prinzipien der automatisierten Massenabfertigung. Mit der Guillotine war die Industrialisierung auch im Henkergewerbe angekommen.

Auf die Guillotine folgte Unbehagen

So bequem das Aussprechen und Vollstrecken von Todesurteilen durch die neue Maschine auch war: Die schiere Masse an Toten löste bald ein ganz neuartiges Unbehagen aus. Zeitungskarikaturen zeigten ein Meer von Köpfen und leblosen Körpern. Mittendrin als einzig überlebender Franzose: der Henker von Paris persönlich – im Begriff, sich zu guter Letzt selbst unters Fallbeil zu legen.

Mit dem Unbehagen gegenüber der Automatisierung und Mechanisierung von zuvor langwierigen Abläufen wuchs die Skepsis gegenüber politischen und juristischen Institutionen. Über Jahrhunderte hinweg hatte man sie weitgehend unkritisch als rechtmäßige Vertreter einer göttlichen Gerichtsbarkeit auf Erden akzeptiert. Doch nun hatte den König selbst seine göttliche Sendung nicht vor dem Sturz und der Guillotine bewahren können. Sollten wirklich mehr als 20 000 während der Revolution hingerichtete Menschen den Tod verdient haben? Oder war es vielleicht doch möglich, auch ganz unverschuldet in diese Maschinerie des Todes zu geraten?

Es war ein kritisches, selbstbewusstes Bürgertum, das solche heiklen Fragen öffentlich zu stellen wagte. Und nicht nur in Frankreich sollten sich diese Fragen schon bald auf die Art des Strafvollzugs auswirken. Vor einem Publikum nämlich, dass der Rechtmäßigkeit eines Richterspruchs nicht mehr ohne weiteres traute, konnten besonders mutige Verurteilte noch auf dem Schafott den Spieß umdrehen. Wer die Umstehenden noch im Angesicht des Todes zur Revolution aufrief, wendete den beabsichtigen Akt seiner Demütigung in eine Waffe gegen die Obrigkeit.

Im 19. Jahrhundert verschwand die Hinrichtung hinter die Gefängnismauern

Die Literatur liefert dafür eindrucksvolles Anschauungsmaterial. So lässt Friedrich Schiller in seiner Ballade „Die Bürgschaft“ – entstanden in den letzten Jahren der Französischen Revolution – einen wegen versuchten Tyrannenmordes zum Tode Verurteilten als strahlenden Helden auftreten: In letzter Sekunde trifft er freiwillig zur Richtstätte ein, um seinen als Bürgen zurückgebliebenen Freund auszulösen. Die Menge ist angesichts dieses Musterbeispiels an freundschaftlicher Treue zu Tränen gerührt. Am Galgen mag so einen edlen Charakter niemand mehr enden sehen: Dem Tyrannen bleibt kaum etwas anderes übrig, als sowohl den Attentäter als auch dessen Freund zu begnadigen.

In Deutschland fürchteten die Behörden eine mehr aufwiegelnde denn abschreckende Wirkung durch Hinrichtungen vor allem nach der gescheiterten Revolution von 1848. Die Vollstreckung von Todesurteilen wurde deshalb aus dem öffentlichen Raum hinter die Gefängnismauern verbannt. Eine wohlvorbereitete offizielle Erklärung sollte dem Volk die einzig gültige Interpretation dieses Vorgangs vermitteln. In Baden waren schon bald nur noch zwölf sorgsam ausgemachte Zeugen zugelassen: Die Sache war inzwischen außerordentlich heikel geworden.

Hinrichtungen fanden in Berlin 1943 nach Busfahrplan statt

In den totalitären Systemen des Kaiserreichs und später der Nazidiktatur konnte die Todesstrafe zwar vorerst noch bestehen bleiben. Gerade die Willkür der Rechtsprechung im Dritten Reich aber dokumentierte endgültig die Unvereinbarkeit dieser Art der Bestrafung mit modernen Rechtsprinzipien: In der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee entschied 1943 sogar ein Busfahrplan über Termine und Uhrzeiten von Hinrichtungen.

Heute sind jene Gesellschaften, die im 19. Jahrhundert den Prozess von Industrialisierung und Aufklärung vollzogen haben, von der Todesstrafe befreit. Eine Ausnahme stellen lediglich die USA dar: Kaum zufällig finden die meisten Vollstreckungen in Staaten mit stark religiöser Prägung statt. Doch auch hier stellt die Todesstrafe das Rechtssystem zunehmend vor Probleme.

Wie schon im Europa des 19. Jahrhunderts wird der Vollzugsort hermetisch abgeriegelt, zugelassen werden lediglich wenige streng ausgewählte Zeugen. In Nachfolge der Guillotine sind geradezu absurd anmutende Apparate entwickelt worden: Zwei in einem externen Raum sitzende Bedienstete lösen einen Mechanismus aus, über den Gift in die Adern des Verurteilten geleitet wird. Nur einer der beiden Hebel funktioniert tatsächlich, die Mitarbeiter sollen sich mit dem Gedanken trösten können, dass der jeweils andere für den Tod verantwortlich war. Es ist der hilflose Versuch eines Tötens, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.

Schaffen auch die USA die Todesstrafe ab?

Auch weil europäische Chemieproduzenten zunehmend die Lieferung des benötigten Gifts verweigern, nimmt die Zahl der Hinrichtungen in den USA seit Jahren stetig ab. Folgt Amerika bald den anderen westlichen Demokratien und schafft die Todesstrafe ab? Für den Rechtswissenschaftler Paul Bockelmann gäbe es dafür mindestens einen guten Grund: nämlich, dass es keine Gründe für ihre Beibehaltung gibt. „Sie leistet für die Bekämpfung von Verbrechen nichts, was andere Strafen ebenso gut leisten könnten.“

Um die Zahlen im Detail zu betrachten, klicken oder tippen Sie in der Karte auf den jeweiligen Staat.